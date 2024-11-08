Jose Mourinho giderek mutsuzlaşıyor! Premier Lig devine gidebilir

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Chelsea, Manchester United ve Tottenham ile Premier Lig'de adından söz edici bir kariyer inşa ettikten sonra kariyerini İtalya'da sürdüren Jose Mourinho'nun yeni adresi Fenerbahçe olmuştu. Deneyimli çalıştırıcının imza attığı günden bu yana Ada basını ilgisini eksik etmemekle birlikte Premier Lig ekiplerinin de ilk aradığı isim yine kendisi oldu. Mourinho için bomba bir iddia daha İngiliz basınında yer yer aldı. Eğer ünlü teknik direktör görevinden ayrılırsa yerine geçecek. İddiaya göre 61 yaşındaki antrenör Türkiye'de giderek mutsuzlaşıyor ve ayrılması muhtemel olarak değerlendiriliyor. Daily Mirror, Jose Mourinho'nun Türkiye'de mutsuz olduğunu yazdı (İngiliz basını)

Jose Mourinho AZ Alkmaar maçını tribünde takip etti (AFP) İNGİLİZLERE TÜRK FUTBOLUNU ELEŞTİRDİ Ada'da yer alan haberlere göre geçtiğimiz ay takımının Manchester United ile karşılaştığı mücadele için İstanbul'a gelen basın mensuplarının ilgisini çekmek için büyük uğraş veren Jose Mourinho, Türk futbolunun olumsuz yönlerini anlatarak eleştirilerde bulundu. Mourinho son olarak Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından da VAR hakemi Atilla Karaoğlan üzerinden gösterdiği tepki ile "Ben Türk değilim, siz Türkler bunu konuşun. Ben konuşursam ağzım kapatılacak, sistem bana saldıracak. Siz Türkler bunu dile getirmelisiniz." ifadelerini kullanmıştı.