SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Jose Mourinho giderek mutsuzlaşıyor! Premier Lig devine gidebilir

Süper Lig'de Trabzonspor'u devirdikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a karşı beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe'de Jose Mourinho gelişmesi yaşandı. İngiliz basını daha önce uzun süre Premier Lig'de çalışan Portekizli teknik direktörün Ada'ya dönebileceğini duyurup adresini açıkladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 16:49 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 16:55
Jose Mourinho giderek mutsuzlaşıyor! Premier Lig devine gidebilir

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Chelsea, Manchester United ve Tottenham ile Premier Lig'de adından söz edici bir kariyer inşa ettikten sonra kariyerini İtalya'da sürdüren Jose Mourinho'nun yeni adresi Fenerbahçe olmuştu. Deneyimli çalıştırıcının imza attığı günden bu yana Ada basını ilgisini eksik etmemekle birlikte Premier Lig ekiplerinin de ilk aradığı isim yine kendisi oldu.

Mourinho için bomba bir iddia daha İngiliz basınında yer yer aldı. Eğer ünlü teknik direktör görevinden ayrılırsa yerine geçecek. İddiaya göre 61 yaşındaki antrenör Türkiye'de giderek mutsuzlaşıyor ve ayrılması muhtemel olarak değerlendiriliyor.

Daily Mirror, Jose Mourinho'nun Türkiye'de mutsuz olduğunu yazdı (İngiliz basını)Daily Mirror, Jose Mourinho'nun Türkiye'de mutsuz olduğunu yazdı (İngiliz basını)

Jose Mourinho AZ Alkmaar maçını tribünde takip etti (AFP)Jose Mourinho AZ Alkmaar maçını tribünde takip etti (AFP)

İNGİLİZLERE TÜRK FUTBOLUNU ELEŞTİRDİ

Ada'da yer alan haberlere göre geçtiğimiz ay takımının Manchester United ile karşılaştığı mücadele için İstanbul'a gelen basın mensuplarının ilgisini çekmek için büyük uğraş veren Jose Mourinho, Türk futbolunun olumsuz yönlerini anlatarak eleştirilerde bulundu.

Mourinho son olarak Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından da VAR hakemi Atilla Karaoğlan üzerinden gösterdiği tepki ile "Ben Türk değilim, siz Türkler bunu konuşun. Ben konuşursam ağzım kapatılacak, sistem bana saldıracak. Siz Türkler bunu dile getirmelisiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de şampiyonluk kazanmak için mücadele veriyor (İHA)Jose Mourinho Fenerbahçe'de şampiyonluk kazanmak için mücadele veriyor (İHA)

YENİ ADESİ NEWCASTLE OLABİLİR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için İngilizler flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre Eddie Howe ile yollarını ayırması gündemde olan Newcastle United'da eğer beklenen gelişme yaşanırsa 61 yaşındaki teknik direktörle görüşme yapılacak.

Haberde yer alan detaylara göre Mourinho da süreci yakından takip ediyor.

Newcastle United bu sezon Premier Lig'deki 10 maçının 4'ünü kazanırken 3 beraberlik ve yenilgiyle sadece 15 puan toplayabildi ve 11'inci sırada bulunuyor.

Eddie Howe'nin Newcastle'daki yeri sağlam değil (REUTERS)Eddie Howe'nin Newcastle'daki yeri sağlam değil (REUTERS)

HOWE AYRILMAYA NİYETLİ DEĞİL

TheGuardian'ın haberine göre ise Eddie Howe siyah beyazlı ekipten kısa vadede ayrılmayı planlamıyor. Görevinde üçüncü yılını dolduran 46 yaşındaki çalıştırıcı son açıklamasında; "Burada olmak hala güzel hissettiriyor. İşlerin gidişatından çok memnunum, bu pozisyonda olmaktan ve hala hayal kurmaktan çok memnunum. Gelişmekten ve ilerlemeden memnunum ama her zaman daha fazlasını istersiniz ve geldiğimizde istediğimiz tek şeye, yani bir kupaya sahip değiliz. Rüya buydu, hala rüya ve hala bizi motive ediyor. Olağanüstü şeyler başarabileceğimize inanıyoruz ve bu bizi her gün motive eden odak noktası. Avrupa'ya tekrar katılmak bu sezonki hedeflerimizden biri." diye konuştu.

The Guardian, Jose Mourinho'nun Newcastle'ın başına geçmek istediğini manşete taşıdı (İngiliz basını)The Guardian, Jose Mourinho'nun Newcastle'ın başına geçmek istediğini manşete taşıdı (İngiliz basını)

Ortalık karışacak! Fenerbahçenin Osimhen teklifini duyurdularOrtalık karışacak! Fenerbahçenin Osimhen teklifini duyurdular
Ortalık karışacak! Fenerbahçe'nin Osimhen teklifini duyurdular

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Narin Güran davasında gizli tanık bombası! Neler söyledi? Enes Güran’a dikkat
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan Kırgızistan ve Macaristan dönüşü uçakta önemli açıklamalar
Jose Mourinho giderek mutsuzlaşıyor! Premier Lig devine gidebilir
Ortalık karışacak! Fenerbahçe’nin Osimhen teklifini duyurdular
Yapay zeka avantaj mı dezavantaj mı? Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan dikkat çeken mesaj: Aktif rol oynamalıyız
Narin Güran davasında ikinci gün! Fenalaşan baba Arif Güran hastaneye sevk edildi | İlk gün kim ne ifade verdi? | Melek Güran’dan olay ifade
Karabağ zaferinin üzerinden 4 yıl geçti! Başkan Erdoğan’dan paylaşım: Kahramanları her zaman şükranla anacağız
Fenerbahçe’ye Hollandalılar da şaşırdı! Sefil bir seri
Yoav Gallant gitti Israel Katz geldi! Netanyahu görevden almıştı: Siyonist devir teslim
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye konser vurgunu tepkisi: Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz
Araplardan Fred için dev teklif!
Maccabi Tel Aviv-Ajax maçı sonrası Hollanda karıştı! Filistin bayraklarını indiren İsrailli saldırganları nehre attılar
Merkez açıkladı hesap değişti! Memur zammı yüzde 11’i aşacak: En az 43 bin TL
SON DAKİKA