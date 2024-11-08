Sezonu kapatsa da transferin yıldızı! Mauro Icardi yazın ayrılabilir

Mauro Icardi'nin sezon sonu Galatasaray'dan ayrılma ihtimali var (AA)
TRANSFERDE YİNE GÜNDEM
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sakatlanıp sezonu kapatmasına rağmen transferde de yine çok konuşulacak gibi gözüküyor. Zira River Plate peşini bırakmamakta kararlı.
Şu aralar ayrı olduğu Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte daha önce River Plate stadının üzerinden geçen ve Arjantin temsilcisi hakkında paylaşım da yapan başarılı forvet için flaş bir iddia geldi.
Mauro Icardi geldiği günden bu yana Galatasaray taraftarının sevgilisi
ICARDI LİSTEDE
Yorumcu Diego Latorre ESPN'de Mauro Icardi ve Lucas Alario'nun River'in radarında olduğunu söyledi. Copa Libertadores'tan elenen kırmızı beyazlı ekipte Miguel Ángel Borja ve Adam Bareiro'ya takviye yapmak adına özellikle Icardi'nin listede bulunduğunu söyledi. Tecrübeli bir 9 numaranın gelecek sezonun önceliklerinden biri olduğundan bahsetti.
Mauro Icardi'nin devre arasında transferi zor gözükse de yaz aylarında sahalara dönüş süresi ve yaşanan süreç transferde etkili olacak. Topla antrenmanlara başlamasının ardından karar verilecek.
İşte o haber...
Mauro Icardi River'in gündeminden düşmüyor (grupolaprovincia)