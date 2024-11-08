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Sezonu kapatsa da transferin yıldızı! Mauro Icardi yazın ayrılabilir

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapattığı açıklandı. Sarı kırmızılıların yıldız forveti, uzun süre sahalardan uzak kalması herkesi üzdü. Arjantinli yıldız uzun süre oynamayacak olmasına rağmen transferde de ilgi görmeye devam ediyor. Yaz aylarında takımdan ayrılabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 22:51 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 22:51
Sezonu kapatsa da transferin yıldızı! Mauro Icardi yazın ayrılabilir

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Son 2 sezonda Galatasaray'ın en önemli gol silahı olarak adından söz ettiren Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanmış ve sedye ile sahayı terk etmişti.

Arjantinli yıldızın çekilen MR'ı sonrasında sezonu kapattığı açıklandı. Bu durum tüm sarı kırmızılıları ve futbolseverleri üzdü.

Mauro Icardi Tottenham maçında sakatlandı (AA)Mauro Icardi Tottenham maçında sakatlandı (AA)

MENİSKÜS HASARI TESPİT EDİLDİ

Tangocu yıldız için sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi.

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ICARDI'DEN TEŞEKKÜR

Sahalardan birkaç ay uzak kalacağını kaydeden Icardi, "Daha çok çalışıp daha iyi geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Benimle ilgilenen ve yakınımda olan herkese teşekkür ediyorum. Herkese bir öpücük, yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

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TRANSFERDE YİNE GÜNDEM

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sakatlanıp sezonu kapatmasına rağmen transferde de yine çok konuşulacak gibi gözüküyor. Zira River Plate peşini bırakmamakta kararlı.

Şu aralar ayrı olduğu Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte daha önce River Plate stadının üzerinden geçen ve Arjantin temsilcisi hakkında paylaşım da yapan başarılı forvet için flaş bir iddia geldi.

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ICARDI LİSTEDE

Yorumcu Diego Latorre ESPN'de Mauro Icardi ve Lucas Alario'nun River'in radarında olduğunu söyledi. Copa Libertadores'tan elenen kırmızı beyazlı ekipte Miguel Ángel Borja ve Adam Bareiro'ya takviye yapmak adına özellikle Icardi'nin listede bulunduğunu söyledi. Tecrübeli bir 9 numaranın gelecek sezonun önceliklerinden biri olduğundan bahsetti.

Mauro Icardi'nin devre arasında transferi zor gözükse de yaz aylarında sahalara dönüş süresi ve yaşanan süreç transferde etkili olacak. Topla antrenmanlara başlamasının ardından karar verilecek.

İşte o haber...

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