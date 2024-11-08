Sezonu kapatsa da transferin yıldızı! Mauro Icardi yazın ayrılabilir

Mauro Icardi'nin sezon sonu Galatasaray'dan ayrılma ihtimali var (AA)

TRANSFERDE YİNE GÜNDEM

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sakatlanıp sezonu kapatmasına rağmen transferde de yine çok konuşulacak gibi gözüküyor. Zira River Plate peşini bırakmamakta kararlı.

Şu aralar ayrı olduğu Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte daha önce River Plate stadının üzerinden geçen ve Arjantin temsilcisi hakkında paylaşım da yapan başarılı forvet için flaş bir iddia geldi.