Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Adaletten kültürel kodlara, ailenin güçlendirilmesine kadar burada pek çok meseleyi ele aldık. Kadınlarla birlikte sivil toplum ve resmi kurumlarımız açısından da biz de istifade ettik. Bugünkü zirvenin teması 'Yapay Zeka ve Kadın' olarak belirlenmesini son derece doğru buluyorum. Kadın ve adalet zirvesinin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı, uzmanları ve konuşmacıları canı gönülden tebrik ediyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından ʺYapay Zeka ve Kadınʺ temasıyla Haliç Üniversitesi'nde düzenlenen ʺ6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesiʺne katıldı. (AA)

Tarih bize dünyamızın genel manada her 100 yılda kabuk değiştirdiğini gösteriyor. 2 asır önce başlayan sanayi devrimi ile birlikte hayatımızda keskin bir kırılma yaşandı. Fabrikalar, otomobiller, telefon, radyo televizyon derken insan hayatı kısa sürede köklü değişimlere sahne oldu. Ardından internet ve bilişimin devreye girmesiyle çok büyük değişimlere kapıldık.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu (Takvim.com.tr)

Algoritmaların, yapay zeka sistemlerinin yaptıklarını hayret etmekten kendimizi alamıyoruz. Tüm bu değişimler beraberinde üretim ilişkilerinin, insanı beklentilerinin de farklılaşmasını beklemektedir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından ʺYapay Zeka ve Kadınʺ temasıyla Haliç Üniversitesi'nde düzenlenen ʺ6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesiʺne katıldı. (AA)

Bundan 40-50 yıl önce eşyalardan ziyade değerleri, ne yapıp ettikleri hep ön plandaydı. Sadece İslam aleminde değil Batı toplumlarında da mahremiyet duygusu yaygındı. Var olmak ile görünür olmak bütün bunlar arasında bağ kurulmuyordu. Günümüzde bireylerin hayata yaptıkları katkılar değil neyi aldığı, neyi yediği, neyi paylaştığı daha çok gündemde, dijital kültürde yalan ile gerçek yer değiştirdi.