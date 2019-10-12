Barış Pınarı Harekâtı’ndaki komandolarımızdan duygulandıran mesaj: Ölürsek şehit, kalırsak gazi... 12.10.2019 12:57

Barış Pınarı Harekâtı’na katılan kahraman komandolarımız asil milletimize mesaj verdi. Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçiklerimizin mesajını sosyal medyadan paylaştı. İşte izleyenlere duygu dolu anlar yaşatan o video...

Barış Pınarı Harekâtı'na katılan kahraman komandolarımız asil milletimize mesaj verdi. Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçiklerimizin mesajını sosyal medyadan paylaştı.

İşte komandoların sözleri:

"Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla tüm terörist unsurlarını bölgeden temizleyeceğiz. Buradan aileme selam söylüyorum. Bizi hiç düşünmesinler. Devletimizin imkanları milletimizin duası ile moral motivasyonumuz çok yüksek. Dualarını bizden hiç eksik etmesinler."

"Ben buradan annem ve babama beni yetiştirdikleri, bugünlere getirdikleri, bu devlete hizmet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Biz buraya ölürsek şehit, kalırsak gazi anlaşıyla giriyoruz. Bütün milletimizden Allah razı olsun. Annemden babamdan Allah razı olsun."