Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınırda! Akar'dan dikkat çeken mesaj

Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durumu bir kez de sahada inceleyen Akar ve komutanlar, talimatlar verdi. Akar ve TSK komuta kademesinin Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir mücadele verdiğini ifade eden Akar, "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız." dedi.