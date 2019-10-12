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Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınırda! Akar'dan dikkat çeken mesaj

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu sahada inceledi. Akar, "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız." dedi.

12.10.2019 10:16 - Son Güncelleme: 12.10.2019 10:44
Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınırda! Akar'dan dikkat çeken mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır hattı yakınındaki Harekat Merkezine gelerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu bir kez de sahada inceledi. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Akar ve Komutanların Harekat Merkezi'ndeki çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınırda! Akar'dan dikkat çeken mesaj

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile gece Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa Gap Havalimanı'ndan sınır hattı yakınındaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne geçen Akar ve TSK Komuta Kademesi, harekata katılan birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı.

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Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınırda! Akar'dan dikkat çeken mesaj

Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durumu bir kez de sahada inceleyen Akar ve komutanlar, talimatlar verdi. Akar ve TSK komuta kademesinin Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir mücadele verdiğini ifade eden Akar, "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınırda! Akar'dan dikkat çeken mesaj

- "ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değil"

Akar, Harekat Merkezi'nden çıkışında "ABD'nin gözlem noktasına atış yapıldığı" yönünde ortaya atılan iddiaları sorması üzerine şunları kaydetti:

"ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç'un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapıldı. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alındı. ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir. Zaten karargahlarımızla ABD'liler arasında gerekli koordinasyon yapılmaktadır."

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınırda! Akar'dan dikkat çeken mesaj

- Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 415

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerinin karadan ve havadan vurulduğu harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 415'e ulaştığını açıkladı.

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