Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

1,5 SAATLİK GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı olarak 1 saat 35 dakika sürdü.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan da hazır bulundu.

KARŞILIKLI HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

Görüşmede ana gündem maddesi yeni sivil Anayasa oldu. Görüşmede, CHP Anayasa dışında kendi belirlediği 8 ana başlıktan oluşan gündem maddelerini ilettiği öğrenildi.

Özgür Özel görüşmeye eli boş gelmedi. Özel, Erdoğan'a Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. "Cumhuriyet Ateşi", Mustafa Kemal Atatürk'ün genç Cumhuriyet'in Avrupa'ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmak'a hitaben söylediği "Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz" sözünden ilhamla oluşturulmuş bir eser olarak biliniyor.

Özel, ayrıca yanında Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macunu hediye etti. Erdoğan'dan da Özel'e hediye takdiminde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK YORUM: SİYASET YUMUŞAMA DÖNEMİNE GİRDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını kıldığı Çilehane Camii çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesini sorması üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bildiğiniz gibi Özgür Bey şu anda CHP'de genel başkan oldu. Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmadı. Ve bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İADE-İ ZİYARET

Başkan Erdoğan Özgür Özel'i ziyaret edeceğini belirterek, "Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Ve ilk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YORUMU: KİLOMETRE TAŞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de görüşmeyi Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olarak niteledi.

Konuya ilişkin dün (3 Mayıs) açıklama yapan Özel, "Benim ortaya koyduğum gündemlerin tamamını kendisi dinledi ve heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Erdoğan'ın yapmış olduğu değerlendirmeleri dinledik. Ben dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etmek isterim. Siyasetçilerin el sıkışmadığı dönemlerin sonu demokrasi için felaket olmuştur. 1977 ile 1980 arası iktidarla ana muhalefetin el sıkışmadığı, konuşmadığı bir dönemdi. Türkiye'de de ana muhalefetle iktidarın ve bütün siyasi partilerin birbirleriyle konuşabilen, el sıkışabilen, her şeyde anlaşmak mümkün değildir ama tartışabilen bir çizgide kalmalarını son derece önemli buluyoruz. Dünkü konuşmalar, tartışmaların bu anlamda nasıl sonuç verdiğini önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda biz de takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İADE-İ ZİYARET NE ZAMAN?

Peki Başkan Erdoğan CHP'yi ne zaman ziyaret edecek?

A Haber muhabiri Rüya Akkuş Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki hafta yapacağı temasları sıralayarak perşembe günü olabileceğini ancak henüz bir programın yapılmadığını söyledi.

Akkuş görüşmeyi özel kalemlerin uygun bir tarih için planlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle artık siyaset biraz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezine yapacağı ziyarete kilitlenmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk kez bir başka partinin genel merkezini ziyaret etmiş olacak. Daha önce BBP'ye ve Yeniden Refah'a gitmişti ancak CHP Genel Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pek gittiği adreslerden bir tanesi olmamıştı.

Bu ziyaretin gerçekleşecek olması siyaseten büyük bir anlam taşıyor. Ancak "ne zaman" sorusunun yanıtı esasen özel kalemler çalıştıktan sonra verilecek.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ZİYARET OLUR MU?

Önümüzdeki hafta olabilir mi? şeklinde bir soru da var; Şöyle bakacak olursak Başkan Erdoğan'ın pazartesi günü kabineyi toplamasını bekliyoruz. Salı günü Kuveyt Emiri'nin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜ İÇİN PLAN YAPILMADI

Çarşamba günü AK Parti Grubunu toplayabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolayısıyla program biraz yoğun gibi gözüküyor. Cuma günü de İstanbul'a geçeğiniz hesaba katarsak elimizde kalan gün Perşembe gibi ama onun için henüz bir planlama yapılmış değil.

Belki hızlı bir şekilde olacak ama 8 yılın ardında gerçekleşecek ziyareti göz önüne alacak olursak artık her adım oldukça hızlı ama dolayısıyla doğrudan bir ziyaretin beklenmediğinin altını çizelim. İki tarafta arayı soğutmamak istiyor.

Siyaseten de bir hazım süreci var muhakkak ki tarafların biraz beklemesi muhtemel.

ÖZEL KALEMLER UYGUN TARİH İÇİN ÇALIŞACAK

Özel kalemler çalışacak uygun gün tarih belirlenecek o gün geldiğinde Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezine gidecek ve temas gerçekleşecek. Sadece AK Parti Genel Başkanı olarak değil Cumhurbaşkanı olarak da bu ziyareti gerçekleştirecek olması CHP açısından da büyük bir anlam taşıyacağı aşikar."

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ 18 YIL SONRA BİR İLK OLACAK

Öte yandan ikinci görüşme tarihi henüz netleşmemişken Başkan Erdoğan iade-i ziyaret yapması durumunda CHP Genel Merkezi'ni 2006 yılından bu yana ilk kez ziyaret etmiş olacak.

Başkan Erdoğan'ın son CHP ziyareti, Çankaya Söğütözü'ndeki mevcut CHP binasının 2006 yılındaki açılışı sonrası yaptığı 'hayırlı olsun ziyareti' olarak biliniyor.