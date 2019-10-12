

Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nun operasyonu üçüncü günde hız kazandı. Sınırda tutunamayan PKK/ YPG'liler kaçacak delik aradı. Teröristler, Resulayn ve Tel Abyad şehirlerindeki tünellere saklandı. İlk 3 günde 13 köy terörden arındırıldı. 342 hain de ortadan kaldırıldı.







Terör örgütü YPG'nin elebaşlarından "Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, soluğu Kandil'de aldı.



AVRUPA RAHATSIZ



AB KONSEYi BAŞKANI DONALD TUSK: Türkiye'nin mülteci şantajına teslim olmayacağız.



NATO GENEL SEKRETERi JENS STOLTENBERG: YPG konusunda NATO'da bir fikir birliği yok. İTALYA BAŞBAKANI



GIUSEPPE CONTE: Ankara operasyonu derhal durdursun.



İSVEÇ: Avrupa Birliği Türkiye'ye silah ambargosu uygulasın.





YALANLAR GERÇEKLER

Terör yandaşlarının sosyal medya yalanları bir bir ortaya çıkıyor.



























YALANCI BASIN BUNU DA YAZIN!

Muhammed daha 9 aylıktı. YPG'li teröristlerin hain saldırısında şehadete ulaştı. Küçük bir tabutla toprağa bırakıldı.







"Türkiye sivilleri vuruyor" diyen terör sevici Batı medyası, haber bile yapmadı.



OĞLUMUN KANI YERDE KALMAYACAK

Baba Muhammed Hani, oğlunun tabutuna sarılıp ağladı.



TUANA KARDEŞİNE AĞLADI

Bebek katilleri, sivilleri hedef aldı. Teröristler Suriye'den, Ceylanpınar, Akçakale ile Nusaybin'e roket ve havan mermisi attı. 4'ü çocuk 6 kişi şehadete ulaştı. Akçakale'de şehit olan Suriyeli 9 aylık Muhammed'in babası "Kanı yerde kalmayacak" diye ağladı.







Ceylanpınar'da defnedilen Elif Terim'in (11) kardeşi Tuana'nın gözyaşları ise yüreğimizi dağladı.





Elif Terim









ŞEHİDE VEDA

Hain saldırıda şehit olan vergi uzmanı Cihan Güneş, dün Manisa'da toprağa verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da törene gitti. Şehidin tabutuna omuz verdi.







Bakan Albayrak, şehidin babası Süleyman Güneş'e başsağlığı diledi.







GERİ ADIM ASLA YOK

Erdoğan: Durdurun diye sağdan soldan tehditler geliyor. Kim ne derse desin durmayacağız.

Başkan Erdoğan, 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu'nda konuştu. Harekata karşı çıkanlara sert mesajlar gönderdi: Kürtler bizim kardeşimiz, bizim işimiz terör örgütleriyle. Durdurun diye sağdan soldan tehditler geliyor. Kim ne derse desin durdurmayacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Teröristlerin tamamıyla, Trump'ın ifade ettiği 32 km. sınırdan daha ileri gidene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek hem sınırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz, hem de ülkemizdeki Suriyelilerin kendi evlerine huzuru kalple geri dönmelerini sağlayacağız. Biz Suriye'yi bölmeye değil, parçalamaya değil, orada tüm yaşayanların, hepsinin hukukunu korumak için yer almış bulunuyoruz.

İSTANBUL'DA KRİTİK TOPLANTI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dün İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi. 1 saat süren görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.







TÜNELİN SONU! 3 GÜNDE 342 TERÖRİST

Barış Pınarı Harekatı, başarıyla devam etti. Kahraman askerlerimizin karşısında duramayan PKK'lı teröristler, tünellere gizlendi. Mehmetçik geçit vermedi. 200'den fazla hedef imha edildi. 13 köy hainlerden temizlendi. 3 günde 342 kalleş etkisiz hale getirildi.



Türkiye, güney sınırı teröristlerden temizlemek için harekete geçti. Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerini yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı, başarıyla devam etti. Harekatın 3. gününde TSK ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad ve Rasulayn'da ilerledi. YPG/PKK'lı teröristler panikledi. Hainler, TSK'ya ait İHA ve SİHA'ların görüntü almasını engellemek için lastik ve mazot yakarken, bölgeden dumanlar yükseldi. Kahraman Mehmetçiğin karşısında duramayan PKK/ YPG'liler, kazdıkları tünellere çekildi. Mehmetçik ise örgütün giriş-çıkış noktalarını tek tek imha etti. Harekatın 3. gününde 200'den fazla terör hedefi imha edilirken, Rasulayn ve Tel Abyad'daki 13 köy teröristlerden temizlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 342 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakan Akar, harekatın başarı ile tamamlanacağını da sözlerin ekledi.







Rasulayn'da kurtarılan Kişto Köyü ile Türkiye sınırı arasında PKK'ya ait bir tünel bulundu.







Rasulayn'da YPG-PKK'lı 3 teröristi yakalayan askerler, hainlerin başlarına çuval geçirdi. Rasulayn kırsalında teslim olan ve ele geçirilen terörist sayısı 11'e yükseldi

UĞUR YILDIRIM







DOĞUM GÜNÜNDE ŞEHİT OLDU

Operasyon bölgesinden acı haberler geldi. Barış Pınarı Harekatı'da şehit olan Astsubay Ahmet Topçu'nun Ankara'daki ailesi terörü lanetledi. Uzman Çavuş Hacı Bebek (44) ise Rasulayn'da teröristlerce açılan ateş sonucu şehadete erdi. TSK'ya ait üsse yapılan hain saldırıda ise Uzman Çavuş Yunus Mermer (25) ile Abdülhamit Bilgen (30) şehit edildi. Bilgen'in doğum gününde şehit olduğu öğrenildi.



KALLEŞ SALDIRI 10 ŞEHİT

Terör örgütü YPG/PKK, Mardin'in Nusaybin ilçesinde sivillere yönelik havan ve roketatarlı saldırı düzenledi. Alçak saldırıda 8 vatandaş şehit olurken, 35 kişi yaralandı.





Teröristler, gazetecilerin bulunduğu basın merkezine de ateş açtı. 2 gazeteci yaralandı. Şanlıurfa Suruç'ta da düzenlenen havan saldırısında 2 sivil şehit oldu.







TOPUNUZ GELİN!

İtalya, harekata karşı çıktı. Roma'da oynayan Cengiz Ünder, asker selamıyla tokadı çaktı. Cenk Şahin ise Almanya'dan Mehmetçik'e selam yolladı.









Kulübü St. Pauli, faşist bir tavırla kadro dışı bıraktı.