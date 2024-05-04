İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şube Müdürü Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanıklı davayla bağlantılı olarak 2 yeni iddianame daha hazırlandı.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça hazırlanan, Hacer Çorbacı, Hasan Çorbacı, Kaan Sinih, Sevgi Sinih ve Tursun Sinih'in şikayetçi olduğu iki yeni iddianame mahkemeye gönderildi. Mahkeme hazırlanan 2 yeni iddianameyi kabul ederek dosyanın birleştirilmesine karar verdi.

HEM PARALARINI ALMIŞ HEM BANKADAN KREDİ ÇEKTİRMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hacer Çorbacı ve Hasan Çorbacı'nın şikayetçi olarak yer aldı. İddianamede şikayetçilerin Çorlu'da pazarcılıkla geçimlerini sağladıkları, sanık Erzan ile babasının pazarcı olması nedeniyle tanıştıkları anlatıldı. Seçil Erzan'ın Çorlu'daki şubeden Florya şubesine tayin olmasının ardından müştekileri arayarak birikimlerini Florya şubesine taşımalarını istediği, paraları gizli bir fona yatıracağını söyleyip müştekileri söz konusu fona para yatırmaları için ikna ettiği aktarıldı. Erzan'ın müştekilerden 82 bin lira aldığı, ardından müştekilere 43 bin lira kredi çektirerek bu parayı da sanık Hüseyin Eligül'ün hesabına gönderttiği ifade edildi. İddianamede, Erzan'ın Hüseyin Eligül ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek müştekilerden toplamda 125 bin lira para alarak dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Sanıklar Seçil Erzan ve Hüseyin Eligül hakkında 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

YATIRIM VAADİYLE 2 MİLYON PARA ALMIŞ

Diğer iddianamede Kaan Sinih, Sevgi Sinih ve Tursun Sinih'in şikayetçi sıfatıyla yer aldı. İddianamede sanıklar Nazlı Can ve Seçil Erzan'ın müştekileri bankada yatırım yapacağını anlatarak söz konusu fona para yatırmalarına ikna ettiği ifade edildi. İddianamede, sanıklar Nazlı Can ve Seçil Erzan'ın, şikayetçilerden toplam 2 milyon 250 bin lira ve 150 bin dolar aldığı, bu paranın 1 milyon 550 bin lirasını geri ödendiği anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan ve Nazlı Can'ın 'dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisleri istendi.

SEÇİL ERZAN İÇİN İSTENEN CEZA 275 YILA ÇIKTI

Savcılık, Erzan hakkında "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçundan düzenlediği iddianameyi, ana davanın görüldüğü İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme, yeni iddianamelerin ana dosyayla birleştirilmesine hükmetti. Böylece 21 mağdur sayısı 26'ya yükselirken, Seçil Erzan için istenen ceza talebi de 69 yıldan 275 yıla kadar hapis istemine çıkmış oldu.

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