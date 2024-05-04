İstanbul Fatih'te bir saldırgan yoldan geçen kadına tekme, yumruk ve kafa atarak çantasını gasbetti.

Alınan bilgiye göre, 1 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında Katip Kasım Mahallesi Hayriye Tüccarı Caddesi'nde evine giden Yıldız H'nin, bir kişi tarafından önü kesildi.

KAFA ATARAK GASBETTİ

Saldırgan, çantasını almaya çalıştığı Yıldız H'nin direnmesi üzerine, tekme, yumruk ve kafa attı. Kadın yere düşerken, saldırgan elinden çekip zorla aldığı çantayla kaçtı.

GEREĞİ YAPILDI: TUTUKLANDI

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

"Gereği yapıldı" diyerek saldırganın yakalandığını ve tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Fatih'te Y.H. adlı kadını darp ederek çantasının gasp eden M.K., Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Suç odaklarına, halkımızın huzurunu bozanlara göz açtırmayacağız."