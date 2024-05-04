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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024, 17:06 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024, 17:06

Fatih gasp videosu izle! Yolda yürüyen kadına gaspçı saldırdı! Yumruk ve kafa atarak çantasını gasp etti! Cani hırsızın iğrenç saldırısı kamerada

Fatih'te, bir saldırgan yolda yürüyen kadına tekme, yumruk ve kafa atarak çantasını gasbetti. Cani hırsızın iğrenç saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Gereği yapıldı" diyerek saldırganın yakalandığını ve tutuklandığıını bildirdi.

İstanbul Fatih'te bir saldırgan yoldan geçen kadına tekme, yumruk ve kafa atarak çantasını gasbetti.

Alınan bilgiye göre, 1 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında Katip Kasım Mahallesi Hayriye Tüccarı Caddesi'nde evine giden Yıldız H'nin, bir kişi tarafından önü kesildi.

KAFA ATARAK GASBETTİ
Saldırgan, çantasını almaya çalıştığı Yıldız H'nin direnmesi üzerine, tekme, yumruk ve kafa attı. Kadın yere düşerken, saldırgan elinden çekip zorla aldığı çantayla kaçtı.

GEREĞİ YAPILDI: TUTUKLANDI
Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Gaspçı yakalandı

"Gereği yapıldı" diyerek saldırganın yakalandığını ve tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Fatih'te Y.H. adlı kadını darp ederek çantasının gasp eden M.K., Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Suç odaklarına, halkımızın huzurunu bozanlara göz açtırmayacağız."

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