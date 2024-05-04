PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024, 13:28 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024, 13:29

AT SURATLI KADIN videosu izle! DJ Stella Stalion at yüzlü olabilmek için yüzlerce estetik operasyon geçirdi! Son hali viral oldu!

"Horse girl" lakaplı Stella Stalion isimli bir kadın at görünümlü bir yüze sahip olabilmek için yüzlerce estetik operasyon geçirdi. At suratlı kadının son hali sosyal medyayı salladı. Stella'nın videoları viral oldu. İşte AT SURATLI KADIN Stella'nın sosyal medyayı sallayan görüntüsüne dair viral olan görüntülü videolarından örnekler.

At suratlı kadın dünya gündemini salladı. At suratına sahip olmak için yüzlerce estetik operasyon geçiren Stella Stallion adlı DJ, sosyal medyada viral oldu.

AT SURATLI KADIN SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Binlerce takipçisi olan @horsegiirl420 kullanıcı adlı Instagram hesabı görenleri şaşkına çeviren Stella, 2023'te verdiği bir konserde "Çiftliğe hoş geldiniz, dünyada 350'den fazla at türü olduğunu biliyor muydunuz? Ben de onlardan biriyim" diyor.

YÜZLERCE ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ

Stella'nın at suratlı bir kadına dönüşmek için yüzlerce estetik operasyon geçirdiği belirtiliyor. At suratına sahip olmak için bıçak altına yatan Stella Staillion, yeni yüzünden çok memnun.

ABC Enternainment'a konuşan "HorsegiirL" "Ben burada küçük bir midilliyim ve aptalca müziğimi yapıyorum. Bir gün dünyanın öbür ucunda Avustralya'da binlerce insanla birlikte dörtnala koşacağımı hiç düşünmemiştim." dedi.

"HorsegiirL" Stella, Instagram hesabında yeni yüzünün onlarca fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları ise Stella'nın psikolojik tedaviye ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

ABD'DE "HORSE GIRL" AKIMI

Stella'nın hikayesi, ABD'de "Horse girl" akımını gündeme getirdi. 2000li yıllarda ABD'yi horse girl akımının sardığını hatırlatan ABC News, pek çok kızın odalarının at posterleriyle dolu olduğunu belirtti. Stella Stallion'un durumu ise "at kız" akımının çok ötesinde."At suratlı kız" olmak için yüzlerce estetik operasyon geçiren Stella, insanları da ikiye böldü.

SIRADAKİ VİDEO
Sharon Stone Kurtlar Vadisi'nde neler yaşadı? Yıllar sonra itiraf etti! Bomba açıklamalara senarist Bahadır Özdener'den jet cevap geldi!
04.05.2024Cumartesi
Neslihan Atagül ABD'de ikinci kez kapak oldu! “Güzelliğiyle Latin Amerika’yı fethetti”
04.05.2024Cumartesi
İZLE I Amerika’da ölü bulunan fenomen Yağmur Taktaş'ın ailesinin avukatından flaş açıklamalar! "Deliller var"
03.05.2024Cuma
İzzet Yıldızhan’ın eşine bakın! Sır gibi saklıyordu! 23 yıllık çift Dubai’de görüntülendi! İşte İzzet Yıldızhan ile eski manken olan eşi Ajda Ballıkaya...
02.05.2024Perşembe
Müge Anlı Antalya kayıp haberi: Nuran Şahin ile Fetullah Kaya'ya ne oldu? Öldürüldüler mi? Kaçtılar mı? Flaş gelişme: Otel kaydı itirafı!
02.05.2024Perşembe
Bunlar da Var
Beylikdüzü’nde Balık Hali’nde silahlı kavga kamerada: 3 yaralı 00:41
Beylikdüzü’nde Balık Hali’nde silahlı kavga kamerada
05.05.2024Pazar
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! 00:10
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı!
05.05.2024Pazar
Sivas’ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak’a uçtu 3 kişi yaralandı 05:47
Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak’a uçtu
05.05.2024Pazar
Bingöl’de feci kaza! Yola fırlayan başıboş at ölüm getirdi 00:35
Bingöl'de feci kaza!
05.05.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA