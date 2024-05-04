At suratlı kadın dünya gündemini salladı. At suratına sahip olmak için yüzlerce estetik operasyon geçiren Stella Stallion adlı DJ, sosyal medyada viral oldu.

AT SURATLI KADIN SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Binlerce takipçisi olan @horsegiirl420 kullanıcı adlı Instagram hesabı görenleri şaşkına çeviren Stella, 2023'te verdiği bir konserde "Çiftliğe hoş geldiniz, dünyada 350'den fazla at türü olduğunu biliyor muydunuz? Ben de onlardan biriyim" diyor.

YÜZLERCE ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ

Stella'nın at suratlı bir kadına dönüşmek için yüzlerce estetik operasyon geçirdiği belirtiliyor. At suratına sahip olmak için bıçak altına yatan Stella Staillion, yeni yüzünden çok memnun.

ABC Enternainment'a konuşan "HorsegiirL" "Ben burada küçük bir midilliyim ve aptalca müziğimi yapıyorum. Bir gün dünyanın öbür ucunda Avustralya'da binlerce insanla birlikte dörtnala koşacağımı hiç düşünmemiştim." dedi.

"HorsegiirL" Stella, Instagram hesabında yeni yüzünün onlarca fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları ise Stella'nın psikolojik tedaviye ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

ABD'DE "HORSE GIRL" AKIMI

Stella'nın hikayesi, ABD'de "Horse girl" akımını gündeme getirdi. 2000li yıllarda ABD'yi horse girl akımının sardığını hatırlatan ABC News, pek çok kızın odalarının at posterleriyle dolu olduğunu belirtti. Stella Stallion'un durumu ise "at kız" akımının çok ötesinde."At suratlı kız" olmak için yüzlerce estetik operasyon geçiren Stella, insanları da ikiye böldü.