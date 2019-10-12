Arnavutluk maçı için Ülker Stadı'nı dolduran on binler tarihi bir gece yaşattılar. led panolarda, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajlar yer aldı.
ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ
Panolarda, İstiklal Marşı'ndan bölümler döndü. Tribünleri dolduran taraftarlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" tezahüratlarında bulundular.
KAHRAMANLARIMIZ UNUTULMADI
Karşılaşma öncesinde tribün koltuklarına taraftarlar için binlerce Türk bayrağı bırakıldı, statta büyük bir milli coşku yaşandı. Ama gecenin en önemli anı 90. dakikada yaşandı.
HERKES GÖZYAŞINA BOĞULDU...
Cenk Tosun'un attığı golle Euro 2020'nin kapılarını ardına kadar açan millilerimiz gol sevinci sırasında yan yana dizilip tribünlere asker selamı verdiler. Bu an herkesi gözyaşına boğdu.
MİLLİ TAKIM 5 YIL SONRA KADIKÖY'DE
AY Yıldızlı ekibimiz, Arnavutluk mücadelesiyle yaklaşık 5 yıl sonra Ülker Stadı'nda bir karşılaşmaya çıktı. Milli takım, Kadıköy'de son olarak 12 Kasım 2014'te Brezilya mücadelesini oynamıştı.
TRİBÜNDE BAYRAK ŞOV
Maç öncesi koltuklara bırakılan bayraklar işte ortaya böyle bir görüntü çıkardı. Askerlerimize verilen destek ve 90. dakikada gelen gol sonrası yaşananlar herkese duygusal anlar yaşattı.
GÜNEŞ'TEN 4'LÜ ROTASYON
Şenol Güneş son Moldova maçına göre 11'de 4 değişiklik yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Ay-yıldızlı ekibin grupta son olarak deplasmanrda oynadığı Moldova mücadelesine ilk 11'de başlayan Dorukhan Toköz son lig maçında yaşadığı sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Güneş, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç ve Kenan Karaman'ı ise yedekler arasında tuttu. Teknik patron Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Arnavutluk maçında ilk 11'de Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ı tercih etti.
EMRE'DEN BÜYÜK FEDAKARLIK
Maç öncesi sakatlığı olan kaptan Emre Belözoğlu'na "İğneyle oynaman sıkıntı oluşturabilir" dendi. Ancak Emre, "Şimdi oynamayacağım da ne zaman oynayacağım" dedi ve iğne yapılmasını istedi. İğne olan Emre de maça çıktı. Bu arada Andorra ile yapılan maçta milli formayı 100. kez giyen Emre Belözoğlu'na maç öncesi şilt verildi.
ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ
Panolarda, İstiklal Marşı'ndan bölümler döndü. Tribünleri dolduran taraftarlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" tezahüratlarında bulundular.
KAHRAMANLARIMIZ UNUTULMADI
Karşılaşma öncesinde tribün koltuklarına taraftarlar için binlerce Türk bayrağı bırakıldı, statta büyük bir milli coşku yaşandı. Ama gecenin en önemli anı 90. dakikada yaşandı.
HERKES GÖZYAŞINA BOĞULDU...
Cenk Tosun'un attığı golle Euro 2020'nin kapılarını ardına kadar açan millilerimiz gol sevinci sırasında yan yana dizilip tribünlere asker selamı verdiler. Bu an herkesi gözyaşına boğdu.
CENK: BU GOLÜ UNUTMAM
Maçtan sonra büyük mutluluk yaşayan Cenk Tosun, "Çok kritik bir galibiyet aldık. Bu anlamlı günde attığım bu golü hiç unutmayacağım" dedi.
MİLLİ TAKIM 5 YIL SONRA KADIKÖY'DE
AY Yıldızlı ekibimiz, Arnavutluk mücadelesiyle yaklaşık 5 yıl sonra Ülker Stadı'nda bir karşılaşmaya çıktı. Milli takım, Kadıköy'de son olarak 12 Kasım 2014'te Brezilya mücadelesini oynamıştı.
TRİBÜNDE BAYRAK ŞOV
Maç öncesi koltuklara bırakılan bayraklar işte ortaya böyle bir görüntü çıkardı. Askerlerimize verilen destek ve 90. dakikada gelen gol sonrası yaşananlar herkese duygusal anlar yaşattı.
GÜNEŞ'TEN 4'LÜ ROTASYON
Şenol Güneş son Moldova maçına göre 11'de 4 değişiklik yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Ay-yıldızlı ekibin grupta son olarak deplasmanrda oynadığı Moldova mücadelesine ilk 11'de başlayan Dorukhan Toköz son lig maçında yaşadığı sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Güneş, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç ve Kenan Karaman'ı ise yedekler arasında tuttu. Teknik patron Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Arnavutluk maçında ilk 11'de Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ı tercih etti.
EMRE'DEN BÜYÜK FEDAKARLIK
Maç öncesi sakatlığı olan kaptan Emre Belözoğlu'na "İğneyle oynaman sıkıntı oluşturabilir" dendi. Ancak Emre, "Şimdi oynamayacağım da ne zaman oynayacağım" dedi ve iğne yapılmasını istedi. İğne olan Emre de maça çıktı. Bu arada Andorra ile yapılan maçta milli formayı 100. kez giyen Emre Belözoğlu'na maç öncesi şilt verildi.
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