maçıiçin ÜlkerStadı'nı dolduran onbinler tarihi bir geceyaşattılar. led panolarda,Barış PınarıHarekatı'na destekveren mesajlaryer aldı.bölümler döndü. Tribünleridoldurantaraftarlar davetezahüratlarındabulundular.öncesinde tribünkoltuklarına taraftarlariçin binlercebayrağı bırakıldı,statta büyükbir milli coşku yaşandı.Ama geceninen önemli anıdakikada yaşandı.Tosun'un attığı gollekapılarını ardına kadar açan millilerimiz gol sevinci sırasında yan yana dizilip tribünlere asker selamı verdiler. Bu an herkesi gözyaşına boğdu.



CENK: BU GOLÜ UNUTMAM

Maçtan sonra büyük mutluluk yaşayan Cenk Tosun, "Çok kritik bir galibiyet aldık. Bu anlamlı günde attığım bu golü hiç unutmayacağım" dedi.