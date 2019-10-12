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  • 12.10.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 10:22

Şehit asker Yunus Mermer'in ailesine yolladığı video yürekleri dağladı

Azez'de şehit olan 'in şehit olmadan önce video çekip ailesine yolladığı ortaya çıktı. Mermer'in sevdiklerine yolladığı video, izleyenlerin yüreğini dağladı.

'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

ŞEHİTTEN SEVDİĞİNE SELAM
Şehit 'in, şehit olmadan önce video çekip ailesine yolladığı ortaya çıktı.

Mermer, videoda ailesine ve sevdiğine selam yollarken onları çok sevdiğini de söylüyor.

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