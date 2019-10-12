Şehit asker Yunus Mermer'in ailesine yolladığı video yürekleri dağladı

Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

ŞEHİTTEN SEVDİĞİNE SELAM

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in, şehit olmadan önce video çekip ailesine yolladığı ortaya çıktı.

Mermer, videoda ailesine ve sevdiğine selam yollarken onları çok sevdiğini de söylüyor.