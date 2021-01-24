Zeynep Tokuş ve eşinin yoga videosu sosyal medyayı salladı! Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun rol arkadaşıydı... 1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol alan Zeynep Tokuş, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden zor hareketlerini sergileyen Zeynep Tokuş, bu kez de eşi Erdem Yılmaztürk ile yoga yaparken çektiği video ile gündeme geldi. Zeynep Tokuş ve eşinin bu hallerine sosyal medyada kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağdı.

Zeynep Tokuş ve eşinin yoga videosu sosyal medyayı salladı! Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun rol arkadaşı rolüyle karşımıza çıkan ve milyonların sevgisini kazanan Zeynep Tokuş, aynı zamanda 1998 Türkiye Güzeli...

Eski oyuncu Zeynep Tokuş yoga eğitmeni oldu. Uzun bir süre önce ekranlara veda eden ve ünlülere de yoga dersi veren Zeynep Tokuş, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla beğeni yağmuruna tutuldu.

Geçtiğimiz hafta ıslak zemin üzerinde esneme hareketleri ile karşımıza çıkan Zeynep Tokuş, bu kez de eşi ile birlikte çektiği video ile beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Zeynep Tokuş ve eşi Erdem Yılmaztürk başta olmak üzere ünlülerin spor yaparken ki halleri...