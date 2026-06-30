Kırıkkale'de başına çöp poşeti geçirip çay ocağını ateşe verdi: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 21:14

Tanınmamak İçin Başına Çöp Poşeti Geçirdi

Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çay ocağında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın Diğer İş Yerlerine Sıçramadan Söndürüldü

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı ve yoğun müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta maddi hasara yol açan yangının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kundaklama şüphesi üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen asayiş ekipleri, sıra dışı bir detayla karşılaştı.

Polis Şüpheliyi Aynı Gün Yakaladı

Yapılan incelemelerde, bir şahsın kimliğini gizlemek ve tanınmamak amacıyla başına çöp poşeti geçirerek yangından önce ve sonra sokakta yürüdüğü, ardından da iş yerini ateşe verdiği tespit edildi. Şüphelinin çöp poşetli şekilde rahat tavırlarla yoldan geçtiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Teknik ve fiziki takibini derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin A.Ö. olduğunu belirledi. Saklandığı adresi tespit edilen şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen kundaklama şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.