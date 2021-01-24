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Feyza Aktan 'çocuğum için mücadele ediyorum' dedi Özcan Deniz'den yanıt gecikmedi! Eski eşler arasında sular durulmuyor

Feyza Aktan 'çocuğum için mücadele ediyorum' dedi Özcan Deniz'den yanıt gecikmedi! Eski eşler arasında sular durulmuyor
24.01.2021 11:55
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Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan sonunda sessizliğini bozdu! 'Çocuğum için mücadele ediyorum' diyen Feyza Aktan'ın Instagram'dan paylaştığı videoya Özcan Deniz'den yanıt gecikmedi. Eski eşler arasında yaşanan gerginlik hala devam ediyor. Eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek şikayette bulunan Feyza Aktan sosyal medya hesabından videolu açıklama yaptı. Açıklamanın ardından Özcan Deniz, oğluyla çekildiği bir fotoğrafı paylaştı ve yanıt verdi.


Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan sonunda sessizliğini bozdu! 'Çocuğum için mücadele ediyorum' diyen Feyza Aktan'ın Instagram'dan paylaştığı videoya Özcan Deniz'den yanıt gecikmedi. Eski eşler arasında yaşanan gerginlik hala devam ediyor. Eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek şikayette bulunan Feyza Aktan sosyal medya hesabından videolu açıklama yaptı. Açıklamanın ardından Özcan Deniz, oğluyla çekildiği bir fotoğrafı paylaştı ve yanıt verdi.

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