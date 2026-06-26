Kadir İnanır hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 18:35 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 18:43

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, haftanın son gününde gelen son dakika haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 14 Mayıs'tan bu yana Beşiktaş'taki özel bir hastanede yaşam mücadelesi veren 77 yaşındaki usta sanatçı, zatürre tedavisi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

14 Mayıs'tan Bu Yana Yoğun Bakımdaydı

Usta oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs tarihinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve doktorların kararıyla hızla yoğun bakım servisine alınmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda zatürre teşhisi konulan ve sağlık durumu ciddileşen İnanır, acı çekmemesi ve tedavi sürecinin daha kontrollü yürütülmesi amacıyla entübe edilmişti.

Hayat Arkadaşı Riskli Tabloyu Anlatmıştı

Sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada durumun ciddiyetini şu sözlerle paylaşmıştı:

"Kadir maalesef entübe edildi. Zatürreye bağlı olarak akciğerin alt bölgesinde bir tümör tespit edildi. Daha rahat müdahale edebilmek adına kontrollü tedavi uygulanıyor. Elbette şu an çok riskli bir tabloyla karşı karşıyayız."

Ancak hastanede uzman doktorların haftalardır sürdürdüğü yoğun çabalar, usta sanatçıyı hayatta tutmaya yetmedi.

Sinemanın Sert ve Yakışıklı Adamı: Kadir İnanır Kimdir?

1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğan Kadir İnanır, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. 1967 yılında Ses dergisinin "Sinema Artisti Yarışması"nı kazanarak sinemaya adım atan İnanır, ilk başrolünü Atıf Yılmaz'ın yönettigi "Kara Gözlüm" filminde Türkan Şoray ile paylaştı.

Türk sinemasında "sert ve yakışıklı adam" imajıyla ekol yaratan usta aktör; "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan", "Dila Hanım" ve "Yılanların Öcü" başta olmak üzere 180'den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı. Efsane sanatçı son olarak 2019 yılında çekilen "Kapı" filmiyle beyaz perdede izleyici karşısına çıkmıştı. Türk sinemasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun.