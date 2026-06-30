Sakarya'da ilaçlama motorunun altında kalan kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 22:17

Kontrolden Çıkan Tarım Aleti Üzerine Devrildi

Olay, Kocaali ilçesine bağlı Süngüt Mahallesi'nde meydana geldi. A.Y. idaresindeki traktör seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Traktörün savrulması neticesinde, arkasında bağlı bulunan ve tarımsal ilaçlamada kullanılan holder cihazı yerinden çıkarak yakınlarda bulunan Havva Yaylı'nın üzerine devrildi.

Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi

Kazayı gören çevre sakinlerinin büyük panik yaşayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, ağır tonajlı ilaçlama motorunun altında kalan üç çocuk annesi Havva Yaylı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi, cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.