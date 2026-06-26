Orhan Gencebay'dan Kadir İnanır'a duygusal veda

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 18:59 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 19:02

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın vefat haberinin ardından sanat dünyasından ilk ve en sarsıcı tepkiler gelmeye başladı. Türk müziğinin dehası Orhan Gencebay, usta oyuncunun vefat haberini aldıktan hemen sonra canlı yayına bağlanarak 50 yılı aşan dostluklarını ve duyduğu derin hüznü paylaştı.

"Ha Bugün Ha Yarın Diye Niyetlendim, Vedalaşamadık"

Kadir İnanır'ın vefat haberini alalı henüz yarım saat olduğunu ve inanmakta güçlük çektiğini belirten Orhan Gencebay, son günlerde usta oyuncuyu hastanede ziyaret etmeyi planladığını ancak bunu gerçekleştiremediğini itiraf etti. Büyük bir pişmanlık ve üzüntü duyduğunu dile getiren Gencebay, şu sözleri kaydetti:

"Son günlerde 'ha bugün, ha yarın hemen gideceğim' diye niyetlenmeme rağmen kısmet olmadı, son derece üzüldüm. Yani, vedalaşamadık onunla. Allah, Rabbim gani gani rahmet eylesin. Bu dünyada herkes bir görev yapar, o da bu görevini çok iyi yaptı."

"Sinemaya Girmeden Önce de Tanıyordum"

Sunucunun sorusu üzerine usta sanatçı ile olan köklü geçmişlerine değinen Gencebay, tanışıklıklarının 1970'lerin başına, hatta İnanır'ın sinema dünyasına adım atmasından önceki döneme dayandığını anlattı. Kadir İnanır'ın geçmişte de benzer sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini hatırlatan efsane müzisyen, "Bayağı zamandır rahatsızdı, zaten evvelce 10-15 sene evvel de akciğerinden dolayı hastanede yatmıştı. Bu defa nüksedince çok ciddi acılar çekti tabii. Kısmeti buymuş. Tüm yakınlarına, sevenlerine ve canlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.