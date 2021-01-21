Hakim karşısına çıkan Ozan Güven'in mahkemeden ilk görüntüsü!

Ozan Güven hakim karşısında! Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden dayakçı Ozan Güven'in 13 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu. Güven, bugün görülen davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede geliri sorulan Ozan Güven, "Aylık gelirim 5 bin TL" dedi. Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan ünlü oyuncu Ozan Güven'in yargılanmasına başlandı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz avukatları ile birlikte katıldı. Kimlik tespitlerinin ardından Deniz Bulutsuz'un beyanlarıyla duruşma başladı.