Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 16:26

Bartın'ın Amasra ilçesinden yürekleri yakan acı bir haber geldi. Özel bir maden ocağında yerin yüzlerce metre altında meydana gelen göçükte, genç bir maden işçisi yaşamını yitirdi.

Yerin 410 Metre Altında Feda Olan Bir Can

Olay, öğle saat 12.00 sıralarında Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı köyünde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana geldi. Maden ocağının eksi 410 kotunda galeri açma çalışmaları yürütüldüğü sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle tavandan dev kaya parçaları düşmeye başladı.

Kaya düşmesi sonucu oluşan göçükte, 27 yaşındaki maden işçisi Mert Ali Arslantürk tonlarca ağırlığın altında kaldı.

Hastane Önünde Gözyaşları Sel Oldu

Olayı gören mesai arkadaşları hızla müdahale ederek Arslantürk'ü göçük altından çıkardı. İhbar üzerine maden ocağına acil sağlık ekipleri sevk edildi. Arkadaşları tarafından ağır yaralı olarak maden ocağından yer yüzeyine çıkarılan genç işçi, ambulansla hızla Amasra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak burada acil serviste tedaviye alınan talihsiz madenci, doktorların tüm yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mert Ali Arslantürk'ün acı haberini alan mesai arkadaşları ve yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili olarak adli makamlarca geniş çaplı soruşturma başlatıldı.