Zeynep Tokuş ve eşinin yoga videosu sosyal medyayı salladı! Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun rol arkadaşıydı...

Zeynep Tokuş ve eşinin yoga videosu sosyal medyayı salladı! Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun rol arkadaşıydı... 1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol alan Zeynep Tokuş, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden zor hareketlerini sergileyen Zeynep Tokuş, bu kez de eşi Erdem Yılmaztürk ile yoga yaparken çektiği video ile gündeme geldi. Zeynep Tokuş ve eşinin bu hallerine sosyal medyada kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağdı.

24.01.2021 09:39 - Son Güncelleme: 24.01.2021 10:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





