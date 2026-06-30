Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 13:29 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 14:03

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazası, üç genç canı hayattan kopardı. Seyir halindeki bir otomobilin lastiğinin aniden patlaması sonucu kontrolden çıkarak savrulduğu ve taklalar attığı kazada adeta can pazarı yaşandı.

Lastik Patlayınca Kontrolden Çıktı

Kaza, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 AET 744 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetinde ilerlediği sırada aniden lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Hızla savrulan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp takla atmaya başladı. Metrelerce savrulan otomobil ancak ters dönerek durabilirken, kazanın şiddetiyle araçtaki yolcular yola fırladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Üç Kişi Olay Yerinde Can Verdi

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, çarpmanın ve araçtan dışarı fırlamanın etkisiyle Emirhan Lozanlıoğlu, Ömer Zar ve Ferhat Tomurcuk'un olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki hayati müdahalesinin ardından ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Büyükkarıştıran mevkisinde yol trafiği bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının çalışmalarını tamamlamasının ardından, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.