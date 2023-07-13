3. derece siroz olan 48 yaşındaki Ufuk Özkan’dan ilk açıklama geldi!

Geniş Aile dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçen aylarda 17 yıllık evliliğinin bitmesiyle gündem olmuştu. Verdiği kilolarla da dikkat çeken oyuncu, bu kez hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi. Siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan'ın hastalığın üçüncü evresinde olduğu ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gerektiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabında sessizliğini bozarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü isimlerden destek mesajları ise peş peşe geldi. İşte organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın o açıklaması...