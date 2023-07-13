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Haberler Magazin 3. derece siroz olan 48 yaşındaki Ufuk Özkan’dan ilk açıklama geldi! “Endişe dolu mesajlar aldım” Organ nakli bekliyor...

3. derece siroz olan 48 yaşındaki Ufuk Özkan’dan ilk açıklama geldi! “Endişe dolu mesajlar aldım” Organ nakli bekliyor...

Geniş Aile dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçen aylarda 17 yıllık evliliğinin bitmesiyle gündem olmuştu. Verdiği kilolarla da dikkat çeken oyuncu, bu kez hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi. Siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan'ın hastalığın üçüncü evresinde olduğu ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gerektiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabında sessizliğini bozarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın o açıklaması...

takvim.com.tr
13.07.2023 08:56 - Son Güncelleme: 13.07.2023 08:56
3. derece siroz olan 48 yaşındaki Ufuk Özkan’dan ilk açıklama geldi! “Endişe dolu mesajlar aldım” Organ nakli bekliyor...

Geniş Aile, Kalk Gidelim, Emret Komutanım gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçen aylarda 17 yıllık evliliğinin bitmesiyle gündem olmuştu.

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3. derece siroz olan 48 yaşındaki Ufuk Özkan’dan ilk açıklama geldi! “Endişe dolu mesajlar aldım” Organ nakli bekliyor...

Verdiği kilolarla da dikkat çeken oyuncu, canlandıracağı rol için sıkı bir diyete başladı ve tamı tamına 17 kilo vermişti.

3. derece siroz olan 48 yaşındaki Ufuk Özkan’dan ilk açıklama geldi! “Endişe dolu mesajlar aldım” Organ nakli bekliyor...

Hollywood diyeti ile zayıflayan Özkan'ın 5-6 kilo vermeyi amaçlarken yanlış diyetten bağışıklık sisteminin çöktüğü konuşulmuştu.

3. derece siroz olan 48 yaşındaki Ufuk Özkan’dan ilk açıklama geldi! “Endişe dolu mesajlar aldım” Organ nakli bekliyor...

Vücuduna oldukça zarar veren bu diyet sebebiyle bağışıklık sistemi çöken Özkan'ın geçtiğimiz günlerde doktora başvurdu.

3. derece siroz olan 48 yaşındaki Ufuk Özkan’dan ilk açıklama geldi! “Endişe dolu mesajlar aldım” Organ nakli bekliyor...

Yapılan kontroller sonrası oyuncunun siroz hastası olduğu ortaya çıktı. Hastalığın üçüncü evresinde olan ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gereken Özkan, sosyal medyada suskunluğunu bozdu.

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