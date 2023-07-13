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Bergüzar Korel tatil paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Bikinili hallerine yorum ve beğeni yağdı

Bergüzar Korel tatil paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Bikinili hallerine yorum ve beğeni yağdı
13.07.2023 12:03 - Son Güncelleme: 13.07.2023 12:03

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Binbir Gece setinde aşk yaşamaya başladığı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in bu evlilikten; Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Korel, bu kez bambaşka bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Bikinili pozunu yayınlayan Korel, en cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...

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