Türkiye, Yunan basınını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunan basınında Türkiye’nin AB Zirvesi Öncesinde Ege ve Akdeniz’deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberler gerçek dışıdır. Yunanistan 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren yayınladığı "11 NAVTEX" ve "12 NOTAM" ile Ege ve Doğu Akdeniz'de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan basınında Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Ege ve Akdeniz'deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberlere ilişkin, "Yunanistan Türkiye ile ikili meselelerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, iş birliği ve diyalog ile çözebilir." ifadesini kullandı.

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Aksoy, Yunan basınında Türkiye'nin AB Zirvesi öncesinde Ege ve Akdeniz'deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberler hakkındaki soruyu cevapladı.

YUNANİSTAN DİYALOG KANALLARINI KAPALI TUTMAKTA

Bu konuda çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Aksine Yunanistan, 20 Ekim tarihinden itibaren yayımladığı '11 NAVTEX' ve '12 NOTAM' ile Ege ve Doğu Akdeniz'de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir. Yunanistan askeri konularda da diyalog kanallarını kapalı tutmakta, NATO Genel Sekreteri'nin ayrıştırma inisiyatifinin ilerletilmesini önlemektedir."

"YUNANİSTAN BAŞKALARINDAN MEDET UMARAK DEĞİL..."

Nitekim Yunanistan'ın 9 Ekim'den bu yana NATO askeri makamlarınca tertiplenmesi planlanan toplantılara da katılmadığına dikkati çeken Aksoy, "Yunanistan Türkiye ile ikili meselelerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, iş birliği ve diyalog ile çözebilir." ifadesini kullandı.