Bursa'da korkunç kaza: Osman Tülü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 16:24 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 16:35

Bursa'da İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Mudanya Kavşağı mevkiinde, yürek yakan bir trafik kazası meydana geldi. Çimento ve mermer yüklü ağır tonajlı bir TIR, emniyet şeridinde tamir edilmekte olan araçlara çarptı. Kontrolden çıkan TIR'ın neden olduğu zincirleme kazada, TIR şoförü Osman Tülü (49) olay yerinde hayatını kaybetti.

Tamir İçin Aracın Altındaydı, Mucize Eseri Kurtuldu

Kaza, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 10 TA 508 plakalı kamyon arızalanınca sürücüsü güvenli olması için emniyet şeridine çekerek tamirci çağırdı. Olay yerine gelen tamirci F.E., kendi hafif ticari aracını park edip kamyonu onarmak üzere altına girdi. Tam bu sırada Osman Tülü idaresindeki 16 AZB 606 plakalı TIR, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce tamircinin aracına, ardından da önündeki kamyona çarptı.

Ortalık Savaş Alanına Döndü

Çarpmanın şiddetiyle araçlardan kopan parçalar, çevredeki diğer bir kamyona da zarar vererek trafik akışını durma noktasına getirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden sağlık ve itfaiye ekipleri, TIR içerisinde sıkışan şoför Osman Tülü'nün cansız bedenine ulaştı. Kamyonun altındayken kazayı ucuz atlatan tamirci F.E. ise yaralı olarak ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Osman Tülü'nün cenazesiyle ilgili inceleme devam ediyor. Yaralı F.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, savcılık olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.