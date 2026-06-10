Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 15:31 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 15:38

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, önünde ilerleyen TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Burak Beder (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın yaşandığı o korkunç anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TIR'ın Altına Giren Otomobil Hurdaya Döndü

Kaza, dün akşam saatlerinde Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta yaşandı. Burak Beder yönetimindeki 34 HCD 828 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen TIR'a büyük bir hızla arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı TIR'ın altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Sıkıştığı Yerden Çıkardı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Burak Beder'i uzun uğraşlar sonucu dışarı çıkardı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, talihsiz sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Beder'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Güvenlik Kamerası O Anları Saniye Saniye Kaydetti

Kazanın meydana geldiği bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, TIR'ın ilerlediği sırada otomobilin doğrudan arkadan çarptığı ve altına girdiği açıkça görüldü.