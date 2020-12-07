8 bin 693 kilometre yol kat edecek: Türkiye'den Çin'e ürün taşıyan ilk ihracat treni Ankara'dan geçti

Türkiye'de üretilen 1400 soğutucuyu Çin'e götürmek üzere 4 Aralık'ta İstanbul'dan hareket eden ilk ihracat treni, Ankara'dan geçti. Trenin, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek, yükünü 12 günde Çin'e ulaştırması hedefleniyor.

Türkiye'den Çin'e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan ilk ihracat treni, Ankara'dan geçti.

Demir İpekyolu olarak adlandırılan, Asya-Avrupa kıtaları arasında kısa, güvenli, ekonomik ve iklimi en elverişli demir yolu koridoru olan Demir İpekyolu/Orta Koridor, Türkiye'den Çin'e ilk ihracat trenini ulaştırmaya hazırlanıyor.

Çin-Avrupa arasında, Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra 4 Aralık'ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan (Kazlıçeşme) uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni, bu sabah Köseköy'e ulaştı.





Buradaki işlemleri tamamlanan 15276 numaralı tren, saat 10.30'da Köseköy'den yola çıktı, Arifiye, Bilecik ve Eskişehir'den geçerek Ankara Gar'a geldi. Burada trenin lokomotif değişimi yapıldı.

Türkiye içinde 2 bin 323 kilometrelik parkurunu, 8 Aralık Salı günü akşam saatlerinde tamamlayarak Kars'a varacak tren, daha sonra Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını kullanarak Çin'e doğru yoluna devam edecek.





Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde son bulacak.

Toplam uzunluğu 754 metre olan tren, 42 konteynerde beyaz eşya yüküyle yoluna devam ediyor. Türkiye'de üretilen toplam 1400 soğutucuyu taşıyan trenin, Çin'e yaklaşık 12 günde ulaşması bekleniyor.





TREN 8 BİN 693 KİLOMETRE YOL KAT EDECEK

İhracat treni, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.

TCDD Taşımacılık AŞ ve resmi forwarder firması olan Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerletilecek tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak.

Tren, önümüzdeki dönemde Marmaray'ın, BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor'un tam kapasiteyle işletilmesi için çok önemli adım olarak yerini alacak.





Bu taşımalarla ulaşım maliyetleri ve süresi önemli oranda azalırken, hem Türkiye'nin hem sanayicinin rekabet gücü artacak. Türkiye, Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın da merkezi haline gelecek.

Çin'den hareket eden ve Türkiye yönüne doğru gelen diğer tren ile ilk ihracat treninin, Azerbaycan topraklarında karşılaşacağı öngörülüyor.





"BUGÜN BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN"

Çin'e giden ihracat treninin makinisti Ömer Harman, yaptığı açıklamada, 1981'den bu yana TCDD'de görev yaptığını, 10 yıldır da başmakinist olarak çalıştığını söyledi.

İstanbul'dan Çin'e gitmek üzere hareket eden treni, Ankara'ya kadar getirdiklerini dile getiren Harman, "Böyle tarihi günü yaşamaktan dolayı gururlu ve mutluyum. Bugün benim için çok özel bir gün. Türkiye'nin ihracatına yapacağı katkıdan dolayı bu trenin makinisti olmaktan gurur duyuyorum. Demiryolları çalışıyor." diye konuştu.





Trenin, görev değişimi yapılarak Çin'e götürüleceğini anlatan Harman, 43 vagondan oluşan 750 metre uzunluğundaki trenin, sınıra kadar götürüleceğini bildirdi.

Harman, vagonlarda emniyet açısından sıkıntı olmadığına dikkati çekerek, "Lokomotiflerimiz yeni, emniyet sistemleri çalışıyor, tren emniyetli bir şekilde yoluna devam edecek." ifadesini kullandı.



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