Kayseri'de şiddetli yağış facia getirdi: 10 metrelik istinat duvarı çöktü!

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 20:54

Zemin Su Alınca Dolgu Duvar Dayanamadı

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentte gün boyu etkisini sürdüren yoğun yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Cadde üzerinde bulunan ve arkası toprak dolgu olan 10 metrelik istinat duvarı, tabandan yoğun şekilde su alması sonucu aniden çöktü. Tonlarca ağırlıktaki beton ve toprak yığını büyük bir gürültüyle aşağı doğru savruldu.

Yıkılan Duvar Evin Üzerine Çöktü

Duvardan kopan büyük beton blokları ve kaya parçaları, hemen alt tarafta bulunan müstakil bir eve çarparak zarar verdi. Evin duvarlarında ve bahçesinde hasar oluşurken, şans eseri olay sırasında göçük altında kalan ya da yaralanan olmadı. Gürültüyü duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede polis, itfaiye ve Melikgazi Belediyesi'ne bağlı acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Cadde Trafiğe Kapatıldı, Çalışmalar Sürüyor

Olay yerine gelen polis ekipleri, yeni bir çökme riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak Şehit Kemal Ergen Caddesi'ni araç ve yaya trafiğine tamamen kapattı. Belediye ekipleri ise yola ve evlerin çevresine savrulan molozların temizlenmesi için iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışması başlattı.

Mahalle sakinlerinden Kadir Özçelik yaşanan korku dolu anları anlatarak, "Yağmur çok yağdığı ve tabana su aldığı için dolgu olan istinat duvarı çöktü. Duvarın çöktüğü yerin aşağısındaki bir ev zarar gördü. Ekipler hemen olay yerine geldiler, güvenlik önlemini alarak gereken müdahaleyi yaptılar" dedi. Ekiplerin bölgedeki risk analizi ve temizlik çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.