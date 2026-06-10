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12. kattan düşen çocuk hayatta kaldı! O anlar kamerada

12. kattan düşen çocuk hayatta kaldı! O anlar kamerada

Dadaloğlu Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda 14 yaşındaki genç kız binanın en üst katlarından yere çakıldı. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan E.D.K.'nin hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.

Önce Sundurmaya Çarptı, Ardından Beton Zemine Düştü

Olay, 4 Haziran günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki E.D.K., ailesiyle birlikte ikamet ettiği apartmanın 12'nci katından aşağı düştü. Metrelerce yükseklikten hızla aşağı savrulan talihsiz çocuk, ilk olarak binanın apartman girişinde yer alan koruyucu sundurmaya (gölgeliğe) çarptı. Sundurmanın plastik ve esnek yapısı düşme hızını yavaşlatırken, küçük kız çarpmanın etkisiyle savrularak beton zemine düştü.

Hayati Tehlikeyi Atlattı, Hastanede Yaşam Mücadelesini Kazandı

Sokaktaki vatandaşların ve bina sakinlerinin gözleri önünde yaşanan feci olayın ardından durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı haldeki E.D.K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız hemen yoğun bakıma alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda ağır kırıklar oluştuğu öğrenilen 14 yaşındaki E.D.K.'nin, doktorların yoğun çabası sonucu hayati tehlikeyi atlatarak yaşam mücadelesini kazandığı belirtildi.

Dehşet Anları Güvenlik Kamerasında

Öte yandan, mahallede büyük panik ve şok yaratan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir esnafın güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda; 14 yaşındaki kız çocuğunun büyük bir hızla yukarıdan düşerek apartman girişindeki sundurmayı parçaladığı ve ardından yere savrulduğu anlar saniye saniye yer aldı. Çevredekilerin büyük bir korkuyla olay yerine koştuğu görülürken, polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma ve inceleme sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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