Kanuni sondaja hazırlanıyor

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin, Karadeniz'de sondaj yapmak için açılmaya hazırlandığını bildirdi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer Zonguldak'tan aktardı.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin, Karadeniz'de sondaj yapmak için açılmaya hazırlandığını bildirdi. Sosyal medya hesabından Kanuni sondaj gemisinin görüntülerini içeren 46 saniyelik video paylaşan Bakan Dönmez, "Kanuni, hırçın Karadeniz'de sondaja açılmak için hazırlanıyor. Kule birleşti. Geri sayım başladı..." ifadelerini kullandı.