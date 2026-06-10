Kaldırım taşıyla gelen ölüm! Nurettin Ateş cinayeti kamerada!

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 11:27

HATAY'DA KAN DONDURAN CİNAYET: PARKE TAŞIYLA GELEN ÖLÜM KAMERADA!

Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde 22 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 63 yaşındaki emekli Nurettin Ateş, sokak ortasında tartıştığı şahıs tarafından fırlatılan parke taşı sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlı A.K.'nin elinde bıçak bulunan Ateş'e doğru parke taşı fırlatıp olay yerinden kaçtığı anlar saniye saniye kaydedildi.

5 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Olay günü yolda yürüdüğü esnada zihinsel engelli raporu bulunan A.K. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya giren Nurettin Ateş, kavgaya dönen olayda başına isabet eden taş darbesiyle yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ateş, 27 Şubat 2025 tarihinde 5 günlük yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti.

"Adalet İstiyoruz, Tahliye Edilmesi Büyük Yıkım"

Olayın ardından tutuklanan A.K., 2 Haziran tarihinde görülen mahkemede şartlı olarak tahliye edildi. Eşinin kaybıyla sarsılan Kader Ateş, zanlının dışarıda olmasının aileleri için büyük bir yıkım olduğunu belirterek yetkililere seslendi.

"Nurettin Ateş kimseye zararı olmayan, çocuklarına düşkün biriydi. Hastanede yoğun bakımda olduğu süreçte şahıs tutuklanmadı. Biz adalet savaşı vererek içeri alınmasını sağladık. Şimdi ise tahliye edilmesi bizim için büyük bir yıkım oldu. Yetkililerden talebim, bu şahsın bir an önce tekrar tutuklanıp cezalandırılmasıdır".

Güvenlik kamerası kayıtlarının net bir şekilde ortaya koyduğu cinayetin ardından aile, hukuki sürecin devam etmesini ve adaletin yerini bulmasını bekliyor.