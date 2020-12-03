Yunan dışişleri kaynaklarına göre, Dendias, Rum Yönetimi'nden başlayarak, AB'nin tüm üyelerinin NATO'ya dahil edilmesinin, Avrupa'yı güçlendireceğini savundu.
Dendias, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden ötürü Türkiye'yi de şikayet etti.
TALEBİN KARŞILIK BULMA İHTİMALİ YOK
Türkiye, AB üyesi Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tanımıyor, gerektiğinde bu konuda NATO'da veto hakkını kullanmaktan da çekinmiyor.
Türkiye'nin, NATO'ya yeni üye kabulünde veto hakkı bulunduğundan Atina'nın talebinin karşılık bulma ihtimali bulunmuyor.