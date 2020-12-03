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    • 03.12.2020 09:26
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    SON DAKİKA: 'nin 'ya dahil edilmesini istedi

    Son dakika: 'nin 'deki faaliyetleri 'ı rahatsız etmeye devam ediyor. Yunanistan bu konuda skandal bir hamle geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanları toplantısında, ’nin ittifaka dahil edilmesini istedi.

    Yunanistan'dan skandal talep

    Yunan dışişleri kaynaklarına göre, Dendias, Rum Yönetimi'nden başlayarak, AB'nin tüm üyelerinin NATO'ya dahil edilmesinin, Avrupa'yı güçlendireceğini savundu.

    Dendias, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden ötürü Türkiye'yi de şikayet etti.

    TALEBİN KARŞILIK BULMA İHTİMALİ YOK
    Türkiye, AB üyesi Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tanımıyor, gerektiğinde bu konuda NATO'da veto hakkını kullanmaktan da çekinmiyor.

    Türkiye'nin, NATO'ya yeni üye kabulünde veto hakkı bulunduğundan Atina'nın talebinin karşılık bulma ihtimali bulunmuyor.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Yunanistan Kıbrıs Rum Yönetimi'nin NATO'ya dahil edilmesini istedi