Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 19 yaşındaki genç yola savruldu

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 22:26 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 22:30

Sokak Ortasında Çarpıştılar

Kaza, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi İbadet Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile D.Y. yönetimindeki motosiklet sokak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü D.Y., araçtan fırlayarak beton zemine savruldu.

Yaralı Genç Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 19 yaşındaki D.Y.'ye ilk müdahale, olay yerine ulaşan uzman sağlık ekipleri tarafından caddede yapıldı.

Yaralı genç, daha sonra ambulansa alınarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan D.Y.'nin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.