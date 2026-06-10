İnşaatta metrelerce yükseklikten düştü: 54 yaşındaki işçi yaralı

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 22:44

Dengesini Kaybedip Metrelerce Yükseklikten Düştü

Olay, saat 19.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Havaalanı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve yapımı henüz süren bir fabrika inşaatında yaşandı. İnşaat alanında montaj işlerini yürüten 54 yaşındaki Murat A., iskele üzerinde çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybetti. Tutunmaya çalışan talihsiz işçi, başarılı olamayarak metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Mesai Arkadaşları Ekipleri Aradı

Olayı gören ve büyük panik yaşayan diğer inşaat işçileri, hemen arkadaşlarının yardımına koştu. Durumun ciddiyeti üzerine mesai arkadaşları vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede uzman sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede Tedavi Altına Alındı

İnşaat alanına ulaşan sağlık ekipleri, acı içinde yerde yatan Murat A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinde darbeler oluşan ve yaralanan işçi, sedyeyle ambulansa taşınarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada hemen tedavi altına alınan Murat A.'nın genel sağlık durumuna ilişkin tetkiklerin sürdüğü bildirildi.