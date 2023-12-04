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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023, 16:03 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 16:10

TikTok lisans iptali masada! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı: ''Ulusal güvenlik meselesi haline geldi'' | TikTok kapanacak mı? TikTok kapanıyor mu?

Son dönemde özellikle sosyal medya platformu TikTok'ta yaşanan ahlaksızlıklar toplumun sinir uçlarına dokunuyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok temsilcilerinin 7 Aralık'ta TBMM'ye gelerek açıklama yapacağını duyurdu. A Haber canlı yayınında durumun ulusal güvenlik meselesi haline geldiğinin altını çizen Yayman, "Bu sokağın bir meselesi haline gelmiş durumda. Muhakkak devletimizin kurumları harekete geçecek. Gerekirse RTÜK, BTK ve Ulaştırma Bakanlığı ile görüşerek bant daraltma, reklam yasağının getirilmesi ve lisans iptali gibi uygulamaları konuşacağız." dedi.

TikTok yasaklandı mı? Tiktok kapanıyor mu - Kapatıldı mı? TikTok Türkiye lisansı iptal mi edilecek?
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