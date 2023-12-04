Son dönemde özellikle sosyal medya platformu TikTok'ta yaşanan ahlaksızlıklar toplumun sinir uçlarına dokunuyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok temsilcilerinin 7 Aralık'ta TBMM'ye gelerek açıklama yapacağını duyurdu. A Haber canlı yayınında durumun ulusal güvenlik meselesi haline geldiğinin altını çizen Yayman, "Bu sokağın bir meselesi haline gelmiş durumda. Muhakkak devletimizin kurumları harekete geçecek. Gerekirse RTÜK, BTK ve Ulaştırma Bakanlığı ile görüşerek bant daraltma, reklam yasağının getirilmesi ve lisans iptali gibi uygulamaları konuşacağız." dedi.