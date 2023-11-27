Sosyal medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen ve 5 aylık hamile olan G. H. (35) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri sosyal medya uygulaması Tiktok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görüntülerdeki kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini açtığı tespit edildi. Polis şüpheli G.H.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan G.H., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan G.H. savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. G.H. savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere hakimliğe sevk edildi. Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla G.H.'yi serbest bıraktı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımlarda; çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişi onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer veren görüntülerin yer aldığı anlaşılmıştır. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.