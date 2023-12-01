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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023, 12:16 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023, 16:04

'Donsuz Kelly!' TikTok'ta çıplaklıkla para kazanma çılgınlığı rezilliğe dönüştü! Canlı yayında başörtülü iğrenç şov!

TikTok müstehcen yayın karhanesinde yeni teşhir görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu. Tiktok'ta canlı yayınlardan para kazanmak için göğüs dekoltesiyle müstehcen yayın açan "laz kızı" isimli kullanıcının ardından şimdi de ''Donsuz Kelly'' isimli bir kullanıcı çırılçıplak soyunup başında "başörtüsüyle" rezilliğe imza attı. Vatandaş manevi değerleri hedef alan ahlaksızlıklara tepki göstererek harekete geçilmesini istedi.

Son dönemde sosyal medya aracılığıyla gerek fenomenler gerekse bilinmeyen kullanıcılar üzerinden yapılan ahlaksızlıklar gündemi meşgul ediyor.

Özellikle TikTok isimli platformdan yansıyan görüntüler toplumun sinir uçlarına dokunuyor.

TİKTOK'TA MÜSTEHCEN YAYINLAR
Başörtüsünü malzeme olarak kullanan reziller müstehcen yayınlara imza atıyor.

Geçtiğimiz hafta TikTok'ta göğüs dekolteskiyle canlı yayın açan "laz kızı" isimli kullanıcının verilen hediyerle binlerce lira toplamıştı.

İsminin Gülhatun D. olduğu öğrenilen rezil katın Emniyet tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan kadın pişman olduğunu ve bir daha yayın açmayacağını söyledi.

BU KEZ DONSUZ KELLY İSİMLİ REZİL
Yaşanan skandalın ardından bu kez Donsuz Kelly isimli bir rezil ortaya çıktı.

DİNİ DEĞERLERİ İSTİSMAR ETTİ
TikTok'tan videolar paylaşan kadın soyunarak başına başörtüsü taktı ve rezil şekilde dans etti.

AHLAKSIZLIK İTİRAFI
Manevi değerleri istismar eden "Donsuz Kelly" isimli rezil bir yayınında, "Kocam kısır olduğu için çok bitkin durumda ben de dostumdan hamile kalıp ona senden hamileyim dedim. İyi bir şey mi yaptım kötü bir şey mi yaptım. İnanın bilmiyorum" imza attığı ahlaksızlığı itiraf etti.

TEPKİ YAĞDI
İmza atılan rezilliğe vatandaşlar sert tepki gösterdi. Vatandaşlar dini değeleri istismar eden ve ismi öğrenilemeyen kadına karşı harekete geçilmesini isterken skandalların yaşandığı mecralara karşı da önlem alınması istendi.

TikTokta yine müstehcenlik! Donsuz Kelly isimli kullanıcıdan rezil görüntüler... Manevi değerler ayaklar altında!
TikTok'ta yine müstehcenlik! Donsuz Kelly isimli kullanıcıdan rezil görüntüler... Manevi değerler ayaklar altında!

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