Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yürütülen soruşturmada 'yasa dışı bahis' iddiaları da araştırılmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde savcılığa gelen bir ihbar mektubunda, Engin Polat'ın yasa dışı bahis suçlamasıyla cezaevinde olan Veysel Şahin ve sağ kolu Derkan Başer'in sanal bahis şirketleri üzerinden kazandığı paraları şirketi aracılığıyla akladığı iddia edilmişti.

ÜÇ ÜLKEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bu iddiaların ardından Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olayda Dilan Polat ve Engin Polat davasında gözler Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgenine çevrildi.

Bu üç ülkeyle birlikte sanal bahis ve Sibel Bal Kotan birlikte anılınca Polat çiftinin akladığı iddia edilen kara paranın şifresi çözüldü. Herkes kara paranın kaynağını ve sahibini merak ediyordu. ATV Haber, Olaya ilişkin yeni bilgileri gün yüzüne çıkardı.

FALYALI CİNAYETİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Hikaye yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022 tarihinde öldürülmesiyle başladı. Daha soğrusu hikayenin yönü değişti. Çünkü iddialara göre sanal bahis organizasyonunu yöneten Falyalı'nın ardından ortadaki büyük parayı yönetenler değişti.

Falyalı milyon dolarlık yasa dışı bahis geliriyle yurt dışında daha çok otel yatırımı yapıyordu. Ancak ondan sonra gelenler, bu parayı bir şekilde Türkiye'ye getirmeye karar verdi.

HEPSİ GÜRCİSTAN'DA TOPLANDI

Falyalı'nın en yakınlarından Veysel Şahin de tutuklanınca devreye başka bir isim olan Sibel Bal Kotan girdi. Yasa dışı sanal bahis organizasyonunun merkez üsleri KKTC, Karadağ ve Gürcistan. Ama Kıbrıs'taki Falyalı cinayeti ve ekibinin deşifre olmasıyla hepsi Gürcistan'da toplandı.

Sanal bahis kraliçesi Sibel Bal Kotan, işleri yoluna koyduktan sonra 23 Aralık 2019'da Karayipler'den para ödeyerek vatandaşlık aldı.

Bu noktadan sonra da yasa dışı sanal bahisle güzellik merkezlerinin yani Dilan ve Engin Polat çiftinin yolları kesişti. Çünkü Balkotan iddiaya göre Dilan Polat'ın en iyi müşterisiydi.

KAYINVALİDESİNE GÜZELLİK MERKEZİ AÇTI

İddaya göre; yasa dışı sanal bahis lideri, güzellik merkezindeki para akşını görünce kayınvalidesine Gebze'de bir güzellik merkezi açtı. O merkezde Dilan Polat'ın ürünleri satılmaya başlandı.

Sonrasında kendisine bir Instagram hesabı açtı ve ilk olarak Dilan Polat'ı takip etti. Bu şekilde çete lideriyle yolları kesişen Polat çifti, iddialara göre Bal Kotan'la birlikte çalışmaya başladı.

KİRALADIĞI ARAÇLAR ENGİN POLAT'IN YAKIN AKRABASINA AİTTİ

Sanal bahis kraliçesi, elde ettiği paraları kuryelerden toplayarak, onları hukuk bürosuna taşımak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir firmadan lüks araçlar kiralıyordu.

Kiraladığı araç firmasıysa yine iddiaya göre Engin Polat'ın yakın akrabalarından birine aitti.

KİRLİ PARAYI ORADA TOPLAMAK İSTEDİ

Balkotan'ın birden fazla hukuk bürosu olduğu da yine iddialar arasında. Nedenise kirli parayı orada toplamak. Çünkü hukuk büroları, savcılık talimatı olmadan polis tarafından aranamıyor. Balkotan iddiaya göre; bir hukuk bürosuna 800 bin dolar vererek ortaklık istedi, ama karşı taraf bunu reddetti.

BATUM'A KAÇTI

Balkotan'ın zirve günleri 2021 yılında sona erdi. Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandı. Ancak bir şekilde tahliye oldu ve yurt dışı yasağı kaldırıldı. O da Batum'a kaçtı. Batum'a kaçmasıyla da Polat çifti onun kontrolünden çıktı. Lüks hayatlarıyla herkes onları tanıdı ve cezaevine kadar uzanan süreç başlamış oldu.