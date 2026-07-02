Kocaeli'de caddede silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı

Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 00:36 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 00:40

Tartışma Kısa Sürede Silahlı Çatışmaya Dönüştü

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek alevlendi. Kavganın büyümesi üzerine taraflardan E.K. ve S.K., yanlarında bulundurdukları tabancalarla karşı gruba ateş açmaya başladı.

Yoldan Geçen Vatandaş da Kurşunların Hedefi Oldu

Silahtan çıkan mermilerin, kavgaya karışan B.B. ve Y.B. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Bu sırada olayla hiçbir alakası olmayan ve caddeden tesadüfen geçmekte olan M.K. isimli masum bir vatandaş da maganda kurşunlarının hedefi olarak yaralandı. Olayı gerçekleştiren silahlı şüpheliler ise hızla olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

1 Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor

Silah sesleri üzerine caddede büyük panik yaşanırken, çevre sakinleri hemen yaralıların yardımına koştu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddede geniş güvenlik şeridi çekerek çevre emniyetini alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan B.B.'nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri caddede boş kovan ve delil araması yaparken, asayiş ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı tahkikat başlattı.