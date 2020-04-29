29.04.2020 11:38

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin Bakanlık merkez binasında açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık merkez binasındaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemiz koronavirüsle mücadele içinde. Aldığımız kararları paylaşıyoruz. Bilgilendirmeler şeffaf biçimde devam edecek.

alınan tüm kararların ülkemizdeki bir çok hane halkını ilgilendirdiğinin bilinci içindeyiz. Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz.

UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları.

16 Mart 2020 itibariyle okullara ara verme ile birlikte bir hafta gibi kısa bir süre içinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik.





Sınavlara hazırlanan öğrenciler en hassas olduğumuz konudur. 11 ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin yapay zeka destekli eğitim sistemine yoğun talebi var. EBA akademik destek platformuna kayıt olan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim.

TELAFİ EĞİTİMLERİ

Bakanlık olarak telafi eğitimlerinin sürecini tamamladık. Salgınla mücadele bizlere yeni tecrübeler kazandırdı. Meslek liselerini güçlendirme gayreti içindeyiz. AR-GE çalışmaları meslek liselerindeki bu süreçte önemini gösterdi.

Öğrencilerimizin bu geçici durumda bol bol kitap okuyarak zaman geçirmelerini tavsiye ediyorum.

SORULAR

Merkezi sınav tarihinin değişikliği ile ilgili öngörünüz var mı?

LGS ile ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak.

Telafi eğitime ilişkin takvim netleşti mi?

Takvim değişken. Durum değiştikçe takvimi de değiştiriyoruz. Telafi eğitiminin her yaş grubu için her bölge için ayrı ayrı özellikleri dikkate alınarak oluşturulduğu bir dönemi yaşıyoruz.

Sınıf geçme ile ilgili nasıl bir planlama yapıyorsunuz?

Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesin. Diyelim ki zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.





NE OLMUŞTU

Uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlamıştı. Yeni alınan kararla bu süreç 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını dile getirdi. Okulların açılması halinde eğitim öğretime mayıs ayından itibaren başlanabileceğini belirten Bakan Selçuk, telafi eğitimleri için de hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Bakan Selçuk, çocukların dinlenmelerini de önemsediklerini belirterek, "Okullar ne zaman açılırsa açılsın, Temmuz ve ağustos aylarında eğitim planlamıyoruz. Telafi eğitimleri için mayıs-haziran veya eylül ekim ayları daha fazla öne çıkıyor" demişti.