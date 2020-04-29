29.04.2020 10:40

Koronavirüsle mücadele kapsamında ücretsiz maske dağıtımında yeni sisteme geçildi. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK’lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacak. Çalışan vatandaşlara ücretsiz maske temini iş yerleri tarafından temin edilecek. Peki iş yerleri ücretsiz maskeleri nereden alacak? Kafa karıştıran uygulama sonrası İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu açıklama yaptı ve Devlet Malzeme Ofisi’nden işyerlerine maske temin edileceğini söyledi. Peki; Devlet Malzeme Ofisi maske başvurusu nasıl yapılır?

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) maske başvurusu nasıl yapılır? Devlet Malzeme Ofisi maske başvurusu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşyerleri için alınan maske dağıtımı kararının ardından SSK'lı çalışanlar maskelerini eczanelerden değil işyerlerinden alacak. İşyerlerine maske teminini ise Devlet Malzeme Ofisi yapacak. Peki; Devlet Malzeme Ofisi maske başvurusu nasıl yapılır? Devlet Malzeme Ofisi ücretsiz maske dağıtımı nasıl olacak? İşte detaylar…

İstanbul Eczacı Odası, ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Oda tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

- Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

- Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SGK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir.

Habertürk TV'ye konuşan İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, yeni düzenlemeyle ilgili olarak şunları söyledi:

- İstanbul'da 5 bin eczane 15 gündür maske dağıtıyor. Vatandaşlarımızın maske ulaşması ve eczanelerdeki yoğunluk anlamında sıkıntılar yaşadık. Yaşadıklarımızı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'yla paylaştık.

- Uygulamada şöyle bir değişiklik oldu. Kamu kurumlarında çalışan ya da bir iş yerinde SGK'lı çalışan vatandaşlarımızın maskelerini, çalıştıkları kurumlar/ iş yerleri temin edecek.

- Kurumlar ve iş yerleri maskeleri Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) temin edecek. Herke çalıştırdığı personele maskesini dağıtmak zorunda kalacak.

DEVLET MALZEME OFİSİ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DMO tarafından daha önce yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarına aşağıdaki irtibat yollarından maske dağıtılacağı ifade edilmişti. Özel şirketler için aynı yolun izlenip izlenmeyeceği şu an için bilinmiyor. İşte o açıklama:

Yeni Koronavirüs (COVID19) salgını kapsamında Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları maske talepleri, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nce (DMO) elektronik ortamda alınmaya başlanmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, söz konusu taleplerin https://www.dmo.gov.tr adresinden "DMO Müşteri Hesaplarına" giriş yapılarak Maske Talep Formu (https://www.dmo.gov.tr/MusteriIslemleri/Covid/MaskeTalep) sayfasından bildirilmesi gerekmektedir.

DMO Müşteri Hesabı olmayan Kamu kurum ve kuruluşları https://www.dmo.gov.tr/MusteriIslemleri/Uyelik/MusteriKayit adresinden üyelik başvuru formunu düzenlemek suretiyle kayıt olabileceklerdir.

Maske talebi hakkında daha fazla detay bilgi ve sorularınız için 444 5 366 veya bölge müdürlüklerimiz ile irtibat büro müdürlüklerimiz ile iletişme geçebilirsiniz.

DEVLET MALZEME OFİSİ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ