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Dezenformasyona karşı farkındalık çağrısı: Hakikatin sesini hep birlikte yükseltelim

Dezenformasyona karşı farkındalık çağrısı: Hakikatin sesini hep birlikte yükseltelim

Dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı en etkili gücün bireysel sorgulama olduğunu belirten dikkat çekici kamu spotu, siber vatanı hep birlikte savunmak adına tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyor.

Her paylaşım gerçek, her iddia doğru değil

Dijital dünyanın getirdiği kolaylıkların yanı sıra bilgi kirliliğinin de hızla yayıldığı günümüzde, önümüze düşen her iddianın doğru, her paylaşımın ise gerçek olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi. Siber alandaki tehlikelere karşı en güçlü kalkanın, kullanıcıların bireysel farkındalığı ve dijital içerikleri sorgulama alışkanlığı olduğu vurgulanıyor.

Siber vatanımızı hep birlikte savunmalıyız

Hakikat mücadelesinde siber vatanın hep birlikte korunması gerektiğine dikkat çekilen çağrıda, dezenformasyona toplumsal olarak "dur" denilmesinin önemi aktarılıyor. Bilgi kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla titizlikle hazırlanan kamu spotu, izleyenleri dijital dünyada birer hakikat savunucusu olmaya ve bu bilinci yaymaya davet ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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