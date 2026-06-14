Dezenformasyona karşı farkındalık çağrısı: Hakikatin sesini hep birlikte yükseltelim

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 18:06

Her paylaşım gerçek, her iddia doğru değil

Dijital dünyanın getirdiği kolaylıkların yanı sıra bilgi kirliliğinin de hızla yayıldığı günümüzde, önümüze düşen her iddianın doğru, her paylaşımın ise gerçek olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi. Siber alandaki tehlikelere karşı en güçlü kalkanın, kullanıcıların bireysel farkındalığı ve dijital içerikleri sorgulama alışkanlığı olduğu vurgulanıyor.

Siber vatanımızı hep birlikte savunmalıyız

Hakikat mücadelesinde siber vatanın hep birlikte korunması gerektiğine dikkat çekilen çağrıda, dezenformasyona toplumsal olarak "dur" denilmesinin önemi aktarılıyor. Bilgi kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla titizlikle hazırlanan kamu spotu, izleyenleri dijital dünyada birer hakikat savunucusu olmaya ve bu bilinci yaymaya davet ediyor.