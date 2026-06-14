Antalya Polisi düğmeye bastı: "Altunlar" çetesinin tüm üyeleri deşifre edildi

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 19:26 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 19:29

16 ay boyunca adım adım izlendiler

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç gruplarının deşifre edilmesine yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. "Altunlar" olarak adlandırılan suç örgütünün yasa dışı faaliyetlerini netleştirmek amacıyla 18 Şubat 2025 tarihinde başlatılan projeli dosya kapsamında, şüpheliler tam 16 ay boyunca adım adım takip edildi.

Suç dosyaları kabarık çıktı

KOM ekiplerinin derinlemesine yürüttüğü çalışmalarda şebeke üyelerinin; silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, uyuşturucu ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma, tehdit, kara para aklama, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, tefecilik, kumar oynatmak ve vergi usul kanununa muhalefet gibi çok sayıda ağır suçu işledikleri delilleriyle ortaya konuldu.

91 şüpheli hedef alındı, 200 milyon TL'ye el konuldu

Yapılan titiz tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, suça karıştığı belirlenen toplam 91 şüphelinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Hedefteki şahıslardan 22'sinin halihazırda farklı suçlardan cezaevinde tutuklu olduğu anlaşılırken, saha operasyonunda 63 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, firari 5 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 1 adet tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ayrıca suçtan kaynaklandığı ve haksız kazançla elde edildiği kesinleşen; şüphelilere ait lüks araçlar, gayrimenkuller ve banka hesapları dahil olmak üzere yaklaşık 200 milyon TL tutarındaki dev mal varlığına adli makamlarca el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.