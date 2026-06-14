Ankara’nın kalbine dev eser: Başkan Erdoğan yarın 10 bin tonluk dev köprüyü hizmete açacak

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 13:31 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 13:34

"Eyfel Kulesi Ağırlığındaki Devasa Kütle Türkiye'de İlk Kez Uygulanan Yöntemle Yerleştirildi"

Projeye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprünün yapımında kullanılan ileri teknolojiye dikkat çekti. Bakan Uraloğlu, "Ağırlığı neredeyse Eyfel Kulesi'ne eşdeğer olan 10 bin tonluk köprü tabliyesini Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yerine yerleştirdik. Bu dev kütle, 800 ton kapasiteli iki adet hidrolik kriko yardımıyla, kenar ayaktan destek alacak şekilde geçici çel Micheletler üzerinde dolu kesit halinde başarıyla itildi" diyerek Türk mühendisliğinin ulaştığı başarıyı vurguladı.

Kızılay Merkezine Sadece 17 Kilometre

Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı Altgeçidi sayesinde Ankara Havalimanı ile stratejik kurumlar arasındaki bağın güçlendiğini ifade eden Uraloğlu, "Kızılay merkeze sadece 17 kilometre mesafede modern bir havalimanı kazandırdık. İstanbul Yolu ile Ankara Bulvarı arasında alternatif bir bağlantı oluşturularak şehir içi ulaşıma da doğrudan büyük bir katkı sunduk" dedi.

12,5 Kilometrelik Bağlantı Yolu Tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen dev proje kapsamında toplam 12,5 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bağlantı yolu yapıldı. İnşa edilen yolların 6,5 kilometresi bölünmüş yol, 6 kilometresi ise tek yol standardında tamamlanarak başkentlilerin hizmetine hazır hale getirildi.

Ay Yıldız Yerleşkesi'nin Trafik Ağ altyapısı Sil Baştan Planlandı

Yaklaşık 15 bin personelin görev yapacağı devasa büyüklükteki Ay Yıldız Yerleşkesi'nin konumu nedeniyle bölgedeki tüm ulaşım hatları kapsamlı şekilde yeniden revize edildi. Proje çerçevesinde Eskişehir Yolu, Ankara Çevre Yolu, Bağlıca ve Yapracık akslarında yeni bağlantılar oluşturularak başkentin savunma, güvenlik ve yönetim merkezleri arasında doğrudan, hızlı ve emniyetli bir ulaşım koridoru sağlandı.