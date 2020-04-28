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    • Eğitim
    • 28.04.2020 Gazete
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    Bakanı Ziya Selçuk: Öğrenciler rahat olsun

    Bakanı Ziya Selçuk, “Öğrencilerimizin belirsizlik duygusuna kapılmadan, rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri çok önemli. Bunun için ne gerekliyse yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

    Öğrenciler rahat olsun
    Milli Eğitim Bakanlığı'nca, lise öğrencilerine yönelik 750 sorudan oluşan ikinci "Soru Destek Paketi", "http:// odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı. Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizin belirsizlik duygusuna kapılmadan, rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri çok önemli. Bunun için ne gerekliyse yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki soru destek paketlerini ünite bazında hazırlayacağız. Böylece öğrencilerimiz eksiklerini daha iyi görme ve telafi etme imkanı bulacak" dedi.
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