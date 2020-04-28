Milli Eğitim Bakanlığı'nca, lise öğrencilerine yönelik 750 sorudan oluşan ikinci "Soru Destek Paketi", "http:// odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizin belirsizlik duygusuna kapılmadan, rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri çok önemli. Bunun için ne gerekliyse yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki soru destek paketlerini ünite bazında hazırlayacağız. Böylece öğrencilerimiz eksiklerini daha iyi görme ve telafi etme imkanı bulacak" dedi.