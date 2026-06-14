Başıboş köpek kadının kolunu kopardı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 16:06

Yere Düşürüp Metrelerce Sürükledi

Korkunç olay, Denizli-Afyonkarahisar karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kızıyla birlikte tesise gelen 53 yaşındaki Feride Hozer, aniden üzerine doğru koşan başıboş bir köpeğin hedefi oldu. Annesinin arkasından gelen tehlikeyi fark eden küçük kız çocuğu panikle koşarak işletmenin içerisine sığınmayı başarırken, kaçmaya fırsat bulamayan talihsiz kadın dehşeti yaşadı. Gözü dönmüş köpek, yakaladığı kadını önce kolundan ve ceketinden ısırıp yere düşürdü, ardından metrelerce sürüklemeye başladı.

Sandalyeli Müdahale Bile Durduramadı

Olay anında tesiste yemek yiyen Atilla Özer, küçük kızın feryat ederek içeri girmesi ve yardım çığlıkları atması üzerine tereddüt etmeden dışarı fırladı. Çevredeki bir vatandaşla birlikte eline geçirdiği sandalyelerle köpeğe vurmaya ve tekme atarak uzaklaştırmaya çalışan Özer, köpeğin aşırı saldırgan yapısı karşısında zor anlar yaşadı. Yapılan ardı ardına darbeler esnasında bir anlık boşluktan faydalanan vatandaşlar, ağır yaralanan kadını kanlar içinde feci şekilde ısırıldığı dış alandan çekerek can havliyle tesisin içine almayı başardı. Kapı kapatıldığında, talihsiz kadının kolundan avuç içi büyüklüğünde bir bölümün köpek tarafından koparıldığı ve derin yaralar oluştuğu görüldü.

Sağlık Ekiplerini Bile İçeri Sokmadı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri de büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Hırsını alamayan ve halen kapının önünde bekleyerek içeri girmek, kadına tekrar zarar vermek isteyen köpek, sağlık görevlilerinin tesise yaklaşmasına uzun süre izin vermedi. Tesis çevresinde adeta terör estiren saldırgan hayvan, yardıma koşan diğer vatandaşların da desteğiyle yoğun uğraşlar sonucu yakalanarak kontrol altına alınabildi. Köpeğin bağlanmasının ardından içeri girebilen sağlık ekipleri, ağır yaralı Feride Hozer'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

"Hiç Düşünmeden Yardıma Koştum"

Feci saldırıya ilk müdahale eden görgü tanığı Atilla Özer, yaşadıkları can pazarını şu sözlerle aktardı: