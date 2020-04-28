Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Milyonlarca öğrenci corona virüs tedbirleri kapsamında eğitime veren aranın ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Okulların açılacağı tarihi merak eden öğrenciler konu hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda en çok merak edilenler arasında okul tatilinin uzatılıp uzatılmadığı yer alıyor. Peki, okul tatili uzatıldı mı? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? MEB açıklaması var mı? İşte detaylar...

OKUL TATİLİ UZATILDI MI?

Henüz okul tatillerinin uzatılıp uzatılmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.