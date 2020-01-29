Son dakika: Malatya ve Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde yarıyıl tatili uzatıldı mı? |Video Son Dakika Videoları 29.01.2020 12:15

Elazığ'da 15 tatil süresi uzatıldı mı? Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası iyileştirme çalışmaları sürüyor. AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem bölgesinde hayatını kaybeden kişi sayısı 41 olarak açıklandı. 3 Şubat'ta başlayacak ikinci dönem öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde okulların ertelenip ertelenmeyeceği yönünde açıklamalarda bulundu. Peki, Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ ve Malatya'da 15 tatil uzatıldı mı? İşte Süleyman Soylu'nun konuyla ilgili detaylı açıklamaları...

Elazığ'da 15 tatil süresi uzatıldı mı? Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası iyileştirme çalışmaları sürüyor. AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem bölgesinde hayatını kaybeden kişi sayısı 41 olarak açıklandı. 3 Şubat'ta başlayacak ikinci dönem öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde okulların ertelenip ertelenmeyeceği yönünde açıklamalarda bulundu. Peki, Peki, Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ ve Malatya'da 15 tatil uzatıldı mı?

ELAZIĞ VE MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Elazığ'ın tüm ilçeleri ile Malatya'da 4 ilçede yarıyıl tatili süresi uzadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da okulların 10 Şubat'ta, üniversitenin de 17 Şubat'ta açıkacağını belirterek, konu ile ilgili şunları söyledi:

"Elazığ'da sadece valiliğimizin tespiti çerçevesinde yıkacağımız 10 okul var. Bunların hemen yıkım işlerine başlanacak. Elazığ kökenli iş insanlarımızı aradık."

MEB, DEPREM BÖLGESİNDE PSİKOSOSYAL DESTEK EĞİTİMİ UYGULAMAYA KOYDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), deprem bölgesinde öğrencilere yönelik psikososyal destek eğitimi veriyor.

Bakanlık, Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Elazığ ve Malatya'da ihtiyaçların belirlenmesi ve acil müdahale gerektiren durumların tespitine başlarken, depremden etkilenen ailelere de 34 okulda barınma hizmeti sundu.

Yemek ikramının yanı sıra çay ve kahvenin 24 saat sunulduğu okullarda, 18.30-21.30 saatlerinde gönüllü rehber öğretmenler tarafından depremin psikolojik etkilerini hafifletmek ve çocukların travma sonrası tepkilerini anlamlandırmasına yardımcı olmak amacıyla psikoeğitsel aktiviteler ve ailelere yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriliyor.

İLK EĞİTİME BAKAN ZİYA SELÇUK DA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla depremin ertesi günü, etkilenenlere yönelik 40 psikolojik danışmanın katılımıyla psikolojik ilk yardım ve destek verilirken, Elazığ ve Malatya'da rehberlik ve araştırma merkezlerinde Psikososyal Destek Koordinasyon Birimi oluşturuldu.

Bakanlık ayrıca depremden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerle okul temelli müdahale çalışmalarını uygulayarak, aileye yönelik seminerler düzenleyecek ve normalleşmekte güçlük yaşayan çocuklara yönelik ikincil müdahaleler başlatacak.

ELAZIĞ VE MALATYA'DAKİ DEPREMZEDELERE 30 BİN TON KÖMÜR DAĞITILACAK

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Cezayir'den, deprem bölgesine yapılacak kömür yardımıyla ilgili talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, karayolu ve TCDD Genel Müdürlüğü vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki afetzedelere dağıtılmak üzere gönderiliyor." ifadeleri kullanıldı.